Getrennte Wege

Zu jW vom 2.4.: »Vorschlag«

Die junge Welt kündigte eine Abendsendung im MDR zu Kurt Weills 120. Geburtstag mit dem Satz an: »Der aus Dessau stammende Kurt Weill hatte Brecht nicht nötig – aber geholfen hat er doch.« Warum schreibt einer so was? Der Autor muss viel über Weill wissen. Aber schon einen Satz später heißt es: »1935 mussten der Komponist und seine Frau Lotte Lenya emigrieren« – stimmt nicht. Weill floh direkt nach der Machtübergabe an Hitler seiner jüdischen Abstammung wegen nach Frankreich und emigrierte 1935 in die Vereinigten Staaten. Auch Bertolt Brecht ging sofort ins Ausland und schließlich in die USA (…). Beide waren von Hitler ausgebürgert, und beiden waren die Tantiemen eingefroren (…). Weltberühmt waren beide. Erreicht hatten sie das durch die »Dreigroschenoper«, hinzu kamen weitere fünf Werke innerhalb der kurzen Zeit von rund fünf Jahren. 1927 hatte das angefangen. Der streng im jüdischen Glauben erzogene Dessauer Kantors- und Religionslehrersohn Kurt Weill hatte Brechts (…) erste große Gedichtsammlung »Hauspostille« in die Hände bekommen und fasziniert ausgerufen: »Ein Dichter, ein wirklicher Dichter, mit kühnem Griff und wundervoller Einfühlungskraft.« (…) Weill suchte Brecht auf, und sie begannen, gemeinsam am »Mahagonny«-Songspiel zu arbeiten, dem Werk, das vier Jahre später in der Umarbeitung als Oper den Anfang des Endes ihrer Zusammenarbeit einläutete. (…) Der Weill-Kenner David Drews spricht dabei von gegenseitigem Unverständnis in ästhetischen Fragen, viel mehr aber noch von konträren politischen Sichtweisen. (…) Also gingen Brecht und Weill getrennte Wege. Amerika lernten sie auf sehr verschiedene Weise kennen, sehr erfolgreich Weill, weil dem Showbusiness angepasst und heimisch geworden, wenig erfolgreich Brecht, weil nicht anpassbar und fremd geblieben. Mir sind beide enorm wichtig. (…)

Gina Pietsch, per E-Mail

Für den Profit

Zu jW vom 6.4.: »Linke gegen ›irrationale‹ ­Rüstungsausgaben«

Realitätsblind sind Vertreter der Partei Die Linke wie der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu, dem die Rüstungsausgaben der Bundesregierung und der NATO als »irrationale« Verschwendung von Steuergeldern erscheinen, da doch Deutschland und die NATO von niemandem bedroht würden. Denn die verschwendungskritischen Linken nehmen nicht zur Kenntnis, dass die Bundeswehr von einer Verteidigungsarmee zu einer Interventionsarmee umgebaut wurde. Wunderlich ist diese linke Realitätsblindheit vor allem deshalb, weil das Herrschaftspersonal den imperialen Bundeswehr-Umbau öffentlich verkündet. So ist in den gültigen »Verteidigungspolitischen Richtlinien« aus dem Jahr 2011 zu lesen, dass die Bundeswehr nicht mehr der traditionellen Landesverteidigung diene, sondern die »deutschen Sicherheitsinteressen« (…) durchzusetzen habe. Folglich lautet der Befehl der staatlichen Politik ans staatstragende Militär, »einen freien und ungehinderten Welthandel sowie den freien Zugang zur hohen See und zu natürlichen Ressourcen zu ermöglichen«. Dass also heutzutage kein Bundeswehr-Soldat als Vaterlandsverteidiger stirbt, vielmehr für die Profite der deutschen Marktwirtschaftsunternehmen getötet und gestorben wird, kann ein jeder wissen, der nicht realitätsblind sein mag.

Franz Anger, per E-Mail

Streik trotz »Corona«?

Zu jW vom 7.4.: »Betten statt Bajonette«

Das medizinische und Pflegepersonal sowie alle für die Versorgung der Bevölkerung (und wohlgemerkt auch der Regierung und ihres Klüngels) unermüdlich Arbeitenden stehen in der Achtung der französischen Bevölkerung wie auch der deutschen ganz oben. Überspannt die linke Gewerkschaft CGT mit ihrem angeblichen »Streikaufruf« also den Bogen? Regierungsverantwortliche und Medien prügeln seit Jahren auf den »Unruhestifter« CGT ein (…). Nichts leichter, als eine bedingte Ankündigung von Streiks für jeden Tag des Monats April als »Streikaufruf« darzustellen. Damit soll die Bevölkerung gegen die CGT aufgebracht werden, denn die Regierung fürchtet das »Nachher«. Das »Notstandsgesetz vom 23. März 2020 zur Bewältigung der Pandemie von Covid-19« hat ihr den Weg zu Verordnungen geebnet, mit denen sie Milliarden Euro ans Banken- und Industriekapital verteilt und das bereits zusammengestutzte Arbeitsgesetz noch mehr aushöhlt: 60-Stunden-Woche, Ruhezeit von nur neun statt elf Stunden, Urlaub auf Befehl und mehr. (…) Eine Streikankündigung, hier der Branche des öffentlichen Dienstes der CGT, ist vor dem Streikfall gesetzlich vorgeschrieben. Sie bietet den für die Arbeit mittels Notstandsverordnung Zwangsverpflichteten gewerkschaftlichen Schutz, wenn sie zum Selbstschutz und dem ihrer Familien nein sagen (müssen). Das weitere Vorgehen sei örtlich abhängig von der Durchsetzung der Forderungen nach der »notwendigen Sicherheitsausstattung«, heißt es im Brief der CGT an die Regierung. (…) Wenn die Verantwortlichen ausreichend Masken, Schutzanzüge und Diagnosetests lieferten (…), gebe es keinen Grund zu streiken! Laut Vereinigung der Krankenpfleger fehlen 80 Prozent genannter Masken. Die Zahl der Covid-19-Kranken unter dem medizinischen Personal und anderen öffentlich Beschäftigten nimmt zu, selbst Todesfälle gibt es.

Alexandra Liebig, per E-Mail

Geld umleiten

Zu jW vom 7.4.: »›Wir wollen keine ­Militarisierung der Gesellschaft«

Außenminister Heiko Maas hat bereits verlauten lassen, dass die Vorgabe, zwei Prozent vom BIP für die Aufrüstung der NATO aufzuwenden, trotz der Coronakosten aufrechterhalten bleibt. Das kann nicht hingenommen werden. Diese 60 Milliarden Euro müssen umgeleitet werden zur Sanierung des Gesundheitswesens einschließlich angemessener Bezahlung des Personals sowie zur Abmilderung der finanziellen Belastungen breiter Bevölkerungsteile durch die Coronakrise. Eine Kernforderung der Friedensbewegung sollte deshalb lauten: Betten statt Kanonen – weg mit den zwei Prozent für die NATO-Rüstung!

Dieter Reindl, Nürnberg (Onlinekommentar)