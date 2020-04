Almosen statt Hilfe

Jon Nazca/REUTERS Balkonsport als Workout im verordneten Hausarrest: Block im südspanischen Torremolinos am 15. März

Spaniens Regierung plant seit ihrem Amtsantritt im Januar ein sogenanntes Grundeinkommen. Nun soll das Vorhaben beschleunigt umgesetzt werden, wie Verbraucherschutzminister Alberto Garzón am Dienstag laut Nachrichtenagentur AFP erklärte. Ziel des Kabinetts des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez (PSOE) sei es, die ökonomischen Konsequenzen der Coronapandemie für die ärmsten Teile der Bevölkerung zu mildern. Über die Höhe wird bisher nur spekuliert, Medienberichte im Lande nannten Beträge von 400 bis 800 Euro. Offizielle Angaben gibt es bislang nicht. Vizeregierungschef Pablo Iglesias (Unidas Podemos) sprach in einem am Montag veröffentlichten Interview des Onlineportals El Diario.es über die Notwendigkeit, eine solche »Armenrente« so schnell wie möglich einzuführen.

Mittlerweile ist die Situation vieler Menschen beunruhigend. jW sprach mit eine Mitarbeiterin der Sozialverwaltung Madrids im Arbeiterviertel Vallecas, die Obdachlose betreut und namentlich nicht genannt werden wollte. Ihren Angaben zufolge seien Menschen ohne Bleibe in Hostels untergebracht, da es verboten ist, auf der Straße zu sein. Die meisten Suppenküchen und Lebensmittelausgaben für Bedürftige seien geschlossen. »Wir haben keine Masken und keine Handschuhe, und ein Kollege von mir ist bereits erkrankt«, berichtete sie. »Normalerweise arbeiten wir in der Vermittlung von Jobs und Freizeitaktivitäten, aber jetzt versuchen wir einfach, für Menschen Lebensmitteln zu beschaffen«, sagt sie verzweifelt. »Unsere Vorgesetzten reagieren nicht auf die Not hier.« Angeblich sollte die Armee Essen verteilen, »aber hier kommt nichts an«.

Spanien weist nach den USA – die allerdings weit mehr Einwohner hat – die höchste Anzahl an Infektionen weltweit aus: Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität Baltimore, deren Online veröffentlichte Zahlen als globaler Referenzwert gelten, sind mit Stand Karfreitag 12.30 Uhr 153.222 Menschen infiziert. 15.447 sollen bis dato infolge der Infektion gestorben sein. Es gilt eine strikte Ausgangssperre. Menschen dürfen sich nur draußen aufhalten, wenn sie einkaufen, zur Apotheke oder zum Arzt gehen. Alle nicht unbedingt notwendigen Jobs dürfen nicht ausgeübt werden. Die Maßnahmen sollen mindestens bis zum 26. April andauern.

Bei dem Vorschlag der Regierung kann indes von einem Grundeinkommen keine Rede sein. Der sieht vor, dass ein bestimmter Betrag an alle ausgezahlt wird, unabhängig davon, wie hoch das Einkommen ist. In den meisten Wahlprogrammen der etablierten Parteien wird statt dessen eine Art Armenrente gefordert, Renta básica genannt. Allerdings wäre das eher eine »Sozialhilfe«. Podemos hatte 2014 ein bedingungsloses Grundeinkommen von 650 Euro in seinem Parteiprogramm versprochen. Ein Jahr später verschwand dieser Begriff, und es war nur noch von 600 Euro (bis maximal 1.300 Euro für kinderreichen Familien) die Rede, ein Betrag, der für die ärmsten Haushalte gelten solle. Seitdem ist das Thema vom Tisch.

Die aktuellen Maßnahmen fordern Kritik von links heraus: Angeprangert wird der Umgang mit eben den sozial am stärksten Benachteiligten, die eingesperrt seien und das oft auf engem Raum. Die Gefahr einer Massenverbreitung des Virus sei dadurch besonders hoch. Zudem sind die Maßnahmen nicht nur martialisch, sondern werden auch so präsentiert.

Täglich wird eine Pressekonferenz übertragen, bei der Generäle im Uniform das Volk informieren. Der spanische König präsentiert sich als Oberkommandierender der Armee im Kampfanzug. Und das Militär ist im Land auf den Straßen präsent, hilft bei der Desinfizierung von Altenheime und Straßen oder baut Notlazarette.

Das Wegsperren von Millionen Menschen über eine lange Zeit birgt sozialen Sprengstoff. In einem Land, in dem viele vom Schwarzarbeit leben, löst das akute Geldprobleme aus. Kinder kommen kaum noch an die frische Luft, Alte sind weitgehend isoliert. Immerhin hat die Regierung einen vernünftigen Plan gegen häusliche Gewalt vorgestellt: Hotels sollen in Frauenhäuser umgewandelt werden. Dass man in keiner Weise demonstrieren darf, wird auch in Spanien als kritisch gesehen.