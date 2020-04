Von Armut bedroht

Die Organisation Oxfam forderte am Donnerstag Schuldenerlass, IWF-Sonderhilfen und mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit:

Oxfams neuer Bericht »Dignity Not Destitution« (Würde statt Elend, jW) zeigt, dass die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie den Kampf gegen die Armut um ein Jahrzehnt zurückwerfen könnten, im Nahen Osten und einigen Regionen Afrikas sogar um 30 Jahre. Grundlage sind Analysen des Londoner King’s College und der Australian National University, die das World Institute for Development Economics Research der Universität der Vereinten Nationen heute veröffentlicht. Demnach würde ein Einkommensrückgang der Haushalte um 20 Prozent dazu führen, dass weitere 434 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze von 1,90 US-Dollar pro Tag rutschen, die Zahl der Armen würde auf über eine Milliarde steigen. (…) Die Pandemie droht, Armut und soziale Ungleichheit weiter zu verschärfen: Weltweit arbeiten zwei Milliarden Menschen im informellen Sektor ohne soziale Absicherung, die Mehrheit davon in armen Ländern. (…)

In wenigen Städten und Kommunen sind kleinere Osterspaziergänge statt der traditionellen Ostermärsche geplant. Dazu erklärte die Bundestagsabgeordnete Sylvia Gabelmann (Die Linke) am Freitag:

Erst kürzlich hat UN-Generalsekretär António Guterres klar Position bezogen und die Regierenden weltweit aufgefordert, »die Seuche des Krieges« zu beenden und »die Krankheit, die unsere Welt verwüstet« zu bekämpfen. Konkret sprach er sich angesichts der Covid-19-Bedrohung für einen »unverzüglichen, globalen Waffenstillstand in allen Ecken der Welt« aus. Dem ist nichts hinzuzufügen. Anstatt weiterhin Milliardenbeträge in die Rüstung zu pumpen, muss die Bundesregierung nun in Gesundheitsprogramme und Prävention investieren. Vor allem die Schwächsten in unserer Gesellschaft sind jetzt mehr denn je auf Hilfe angewiesen. (…)

Vor 75 Jahren, am 13. April 1945, konnte die Rote Armee die Schlacht um Wien für sich entscheiden. In einer Presseerklärung der Partei der Arbeit Österreichs (PdA) anlässlich des Jahrestags heißt es:

(…) Damit wurde die österreichische Hauptstadt von faschistischer Diktatur und deutscher Fremdherrschaft befreit. Die Partei der Arbeit Österreichs (PdA) nimmt dies zum Anlass, um auf die historische Bedeutung und das unsterbliche Verdienst der Roten Armee, der Völker und der politischen Führung der Sowjetunion im Kampf gegen den deutsch-faschistischen Vernichtungskrieg, gegen Terror, Massenmord und Genozid hinzuweisen. »Wir können dankbar sein, dass die Sowjetarmee diesen opferreichen Kampf für die Freiheit Österreichs und Europas geführt hat«, erklärt Tibor Zenker, Vorsitzender der PdA. »Die Befreiung Wiens war ein wichtiger Schritt zur Befreiung ganz Österreichs und Voraussetzung für die Wiedererrichtung der unabhängigen, demokratischen Republik.« Die PdA ruft dazu auf, an diesem Tag der Opfer des Faschismus zu gedenken und den antifaschistischen Widerstand zu ehren. Sie streicht aber auch hervor, dass es die Grundgesetze des Kapitalismus und Imperialismus waren, die den Faschismus und den Weltkrieg hervorgebracht haben. »Eine Welt ohne Faschismus und Krieg wird erst nach Überwindung des Kapitalismus nachhaltig möglich sein – und diese Welt wird der Sozialismus sein«, schließt Zenker.