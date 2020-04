Privatsphäre im Koma

Eric Gaillard/REUTERS Virenbekämpfung per Drohne im französischen Cannes (10.4.2020)

Auch wenn Infektionsschutzregeln sinnvoll sind, darf der Staat deren Einhaltung nicht auf jede erdenkliche Art kontrollieren. Im Fall des HIV-Virus wird auf den ersten Blick klar, dass dies unzumutbare Eingriffe in die Privatsphäre bedeuten würde, da es in der Regel durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen wird. Überwachungskameras im Schlafzimmer oder nächtliches Klingeln bei Infizierten mit anschließender Kontrolle von Bett und Mülleimer sind zum Glück tabu. Im Fall des leichter übertragbaren Coronavirus gelten nun strenge Kontaktbeschränkungen für alle – und manche Verstöße dagegen kann die Polizei bemerken, ohne tief in die Privatsphäre einzugreifen. Manchmal kommt es aber offenbar zu groben Entgleisungen, wenn die Beamten genau wissen wollen, in welchem Verhältnis zwei Spaziergänger ohne gemeinsame Meldeadresse zueinander stehen.

Wohnungsnahe Bewegung an der frischen Luft allein, mit dem Partner oder Mitgliedern des eigenen Hausstands ist in allen Bundesländern erlaubt und gilt sogar als gesund, wenn dabei das Abstandsgebot zu weiteren Personen eingehalten wird.

Es gibt gute Gründe, die »Zwei-Meter-Regel« im öffentlichen Raum und weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie richtig zu finden, so auch die vorübergehende Schließung von Kinos, Theatern, Kneipen und anderen Orten, an denen Menschen im Normalfall enger zusammenkommen. Wenn am 1. Mai in mehreren Städten gegen die sozialen Folgen des »Shutdowns« 15 Jahre nach den Agenda-2010-Reformen und gegen den Raubbau am Gesundheitssystem protestiert wird, finden auch diese Demonstrationen »im Rahmen des Infektionsschutzes« statt, wie der Koordinierungskreis auf der Internetseite heraus-zum-ersten-mai-2020.de mitteilt. Das heißt dann wohl immer noch: Abstand halten. Kindischer Trotz auf Kosten von Älteren und Schwächeren wäre nicht links, sondern sozialdarwinistisch.

Auch Kontaktbeschränkungen auf ein enges persönliches Umfeld können richtig sein – es hält sich aber in Grenzen, was der Staat in diesem Fall kontrollieren kann, ohne übergriffig zu werden. Im Zweifel geht es die Polizei nichts an, ob die beste Freundin auch die feste Partnerin ist. Intime Fragen, zu denen der aktuelle Regelkatalog die Beamten verleitet, muss niemand beantworten. Selbst Terrorverdächtige haben das Recht zu schweigen. Neuerdings fühlen sich Polizisten aber sogar befugt, zu verlangen, dass Spaziergänger an Ort und Stelle ihr Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis aufgeben, um zu beweisen, dass sie mit ihrem Partner und nicht mit einem Kumpel unterwegs sind. Wie der Anwalt Michael Selk aus Hamburg im Jurablog Beck-Community schreibt, wurden homosexuelle Paare bei Kontrollen bereits aufgefordert, als Beweis »den Chatverlauf ihrer Handys zu zeigen«. In Hessen und NRW wird derweil mit Drohnen über die Einhaltung der Abstandsregel gewacht und per Lautsprecher daran erinnert.

Eine Gewöhnung an all das könnte das Immunsystem der bürgerlichen Demokratie zerstören.