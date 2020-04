Venezolaner kehren in Heimat zurück

Caracas. Venezolaner, die in den letzten Jahren ihr Land verlassen hatten, kehren angesichts der Coronakrise in die Heimat zurück. »Viele haben in den vergangenen Tagen und Wochen entschieden zurückzugehen, und ich denke, mehr werden folgen«, sagte Dominika Arseniuk, Länderdirektorin des Norwegian Refugee Council in Kolumbien, der Deutschen Presseagentur. Die Rückkehrer kommen aus Ecuador, Peru oder Panama, vor allem aber aus Kolumbien, das offiziell 1,8 Millionen Menschen aus dem Nachbarland aufgenommen hat. Bereits vergangene Woche hatte Venezuelas Präsident Nicolás Maduro erklärt, man bereite die medizinische Untersuchung aller Rückkehrer vor. (dpa/jW)