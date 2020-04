Nachschlag: Koloniale Kontinuitäten

Marcos Brindicci/REUTERS Ein Schafhirte im argentinischen Teil Patagoniens

Schroffe Landschaften, einfache Behausungen, von extremer Witterung geprägte Menschen und jede Menge Schafe: Die Arte-Dokumentation »Patagonien – Wanderschäfer in den Anden« zeichnet den Alltag indigener Mapuche sowie kreolischer Hirten im Süden von Argentinien und Chile nach. Etwa 2.500 Familien ziehen auch heute noch von den Winter- zu den Sommerweiden und wieder zurück. Die Frage ist allerdings, wie lange noch. Denn die Lebensgrundlage der Wanderhirten ist bedroht, und das seit der Ankunft erster spanischer Jesuiten in der Region. Ende des 19. Jahrhunderts führte der argentinische General Julio Roca einen blutigen Vernichtungsfeldzug gegen die Mapuche an, der dazu diente, Land für die Großgrundbesitzer zu gewinnen. Heute sind es Großgrundbesitzer, Erdölindustrie und Staat, die den Lebensstil der Bewohner bedrohen. Immer mehr Ackerland wird umzäunt, und die Hirten werden so immer weiter an die Ränder der fruchtbaren Gebiete – und ihrer Existenzen – gedrängt. (fres)