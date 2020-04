Athen: 28 Infektionen in abgeriegelten Lagern

Athen. In den zwei unter Quarantäne gestellten Flüchtlingslagern im Norden Athens sind bis Mittwoch 28 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis am Mittwoch im griechischen Parlament mit. In den Lagern auf den Inseln im Osten der Ägäis seien bislang keine Coronavirusfälle diagnostiziert worden. In denen in der Nähe der Hauptstadt, Malakasa und Ritsona, leben rund 4.800 Menschen. (dpa/jW)