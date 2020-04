Bei Tschernobyl: Brände nicht zu kontrollieren

Tschernobyl. In der Ukraine sind die Brände in radioaktiv belasteten Wäldern um das havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl weiter nicht unter Kontrolle. Neue Brandherde auf den umliegenden Grasflächen seien hinzugekommen, teilte der Katastrophenschutz am Mittwoch in Kiew mit. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde demnach verdoppelt. Die Strahlungswerte für die angrenzenden besiedelten Gebiete seien innerhalb der Norm, versicherte die Behörde. Die Feuer sind am vergangenen Sonnabend ausgebrochen. Bis zu 35 Hektar waren von dem Brand betroffen. Die Polizei geht inzwischen von Brandstiftung aus und ermittelt gegen einen 27jährigen. Er soll für mindestens einen Brandherd verantwortlich sein. (dpa/jW)