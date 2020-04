Rote Hilfe aus China

Hector RETAMAL / AFP Während der Westen versagt, versorgt die VR China die ganze Welt – auch gegen Widerstände: Beschäftigte auf dem wiedereröffneten Flughafen von Wuhan (8.4.2020)

Die Bundesregierung wird Schutzausrüstung für den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie mit einer eigens eingerichteten »Luftbrücke« aus China beschaffen. Das geht aus einem Bericht des Bundesgesundheitsministeriums an den Bundestag hervor. Demnach sollen jetzt im großen Stil Schutzmasken, Schutzanzüge und weitere Materialien von der Lufthansa nach Deutschland geflogen werden. Die Rede ist von einem Flug pro Tag, mit dem 25 Tonnen Fracht transportiert werden können. Die Beschaffungsmaßnahme ist Berichten zufolge bei dem Telefongespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping am 25. März in die Wege geleitet worden. Das Gesundheitsministerium legt Wert auf die Feststellung, man kaufe das Material bei einem der rund 1.000 staatlich zertifizierten Produzenten ein. In den vergangenen Wochen hatten einige europäische Länder in ihrer Not Schutzausrüstung bei frisch aus dem Boden geschossenen Firmen ohne Qualitätszeugnis erworben. Dabei zuweilen aufgetretene Mängel waren im Propagandafeldzug gegen China breit ausgeschlachtet worden.

Mit der »Luftbrücke« ist die Bundesregierung spät dran. Auch noch Wochen nach dem – absehbaren – Ausbruch der Pandemie in der BRD herrscht in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie bei Pflegediensten eklatanter Mangel an Schutzausrüstung. Während in Deutschland gegenwärtig 8,6 Millionen FFP2- und 423.000 FFP3-Schutzmasken vorhanden sind, werden laut Auskunft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung allein in den Arztpraxen in den kommenden sechs Monaten rund 15 Millionen FFP2-/FFP3-Masken benötigt. Dass einer der reichsten Staaten der Welt sein medizinisches Personal ohne auch nur halbwegs angemessene Schutzkleidung in den Kampf gegen eine Pandemie schickt, der überall auf der Welt Medizinerinnen und Pfleger besonders häufig zum Opfer fallen, ist ein Ausdruck skandalösen Versagens, da unterscheidet sich Deutschland freilich nicht von den anderen Staaten der transatlantischen Welt. Als einziges Land Europas hatte die Bundesrepublik jedoch zuvor ein chinesisches Hilfsangebot abgewiesen. Deshalb kommt die »Luftbrücke« erst Wochen nach Beginn der Hilfslieferungen etwa an Italien, Frankreich, Österreich und weitere Länder zustande.

Während China im globalen Kampf gegen die Covid-19-Pandemie eine immer wichtigere Rolle spielt – jetzt auch für Deutschland –, trifft die Bundesregierung neue Maßnahmen gegen chinesische Investoren. Zwar sind die chinesischen Direktinvestitionen in der EU im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen und lagen, wie das Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin am Mittwoch mitteilte, nun bei lediglich zwölf Milliarden Euro – so wenig wie zuletzt im Jahr 2013 und kaum mehr als der Wert, den allein BASF in einen neuen Verbundstandort in Guangdong investiert. Dennoch beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch, die Prüfungen bei Übernahmen deutscher Firmen durch ausländische Unternehmen deutlich zu verschärfen. Dabei soll die »Gefährdungsschwelle« gesenkt werden, die es der Bundesregierung erlaubt, eine Firmenübernahme zu verbieten. So muss künftig nicht mehr nachgewiesen werden, dass die Übernahme die »öffentliche Sicherheit« gefährdet; es genügt, wenn eine »voraussichtliche Beeinträchtigung« vermutet werden kann. Der neue Gummiparagraph verschafft der Regierung die Möglichkeit, Investitionen aus dem Westen, sofern gewünscht, zuzulassen, solche aus China allerdings fast nach Belieben zu untersagen.