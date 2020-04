Nachschlag: Auf allen Kanälen

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg vor einem Jahr in Berlin

Die Coronakrise beherrscht die Medienlandschaft. Unabhängig von der großen Bedeutung des Themas mag sich doch ein wenig Ermüdung bei der Dauerberieselung einstellen. Damit das Publikum nicht zu rammdösig wird, präsentieren die »Leitmedien« derzeit viel Kritik von FDP-Politikern an diesem und jenem. Für die Neoliberalen scheint die Coronakrise die willkommene Gelegenheit, sich als Retter von Unternehmen zu inszenieren und nebenbei das Verhalten im Thüringer Landtag vergessen zu machen. Am Dienstag durfte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg im Deutschlandfunk zeigen, dass sie die Klaviatur der Marktradikalen beherrscht. »Corona-Bonds«? Nein, »Handeln und Haften« dürfe in der EU nicht getrennt werden. Da Italien und Spanien in der Vergangenheit nicht das hochgeschraubte deutsche Renteneintrittsalter übernommen haben, sollen sie jetzt nicht so jammern, so darf man Teuteberg verstehen. Nun ja. Aber immerhin: Wer den ganzen Tag Interviews gibt, hat keine Zeit mehr, um mit Nazis zu paktieren. (jg)