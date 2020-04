Thein, Fliegel

Oliver Dietze/dpa Gut für differenzierte Rollen älterer Damen: Marie Anne Fliegel (als Linda Tellmann im »Tatort« des SR, 2019)

»Genossin vom Jugendamt« hieß die eher positive Rolle, die Marie Anne Fliegel 1972 in Ulrich Theins DFF-Film »Jule – Julia – Juliane« spielte. Beide Filmkünstler sind Jubilare dieser Woche.

Der aus Braunschweig stammende, äußerst musikalische Schauspieler Ulrich Thein, der gestern 90 Jahre alt geworden wäre, debütierte am Theater seiner Heimatstadt und wechselte schon 1951 nach Ostberlin, wo er bis 1963 sowohl am Theater der Freundschaft wie auch dem Deutschen Theater wichtige Rollen übernahm. Daneben begann seine Filmlaufbahn, u. a. in der Titelrolle von »Hotelboy Ed Martin« nach einer DT-Inszenierung (1954). In »Spur in die Nacht« (1957) spielte er nicht nur die Hauptrolle, sondern steuerte auch die Filmmusik bei, darunter den von ihm gesungenen »Fuchsbau-Boogie«. Regisseur war Günter Reisch, der ihm später mit »Anton, der Zauberer« (1978) zu einem großen Kinoerfolg verhelfen sollte. Noch 1961 und 1962 war Thein in einer Leserumfrage zum beliebtesten Schauspieler des Jahres gewählt worden, aber 1963 startete er mit dem Zweiteiler »Der Andere neben dir« mit Hauptdarsteller Erwin Geschonneck seine Regielaufbahn. Von da an waren die beiden Professionen miteinander verquickt, behinderten sich auch gegenseitig. Bei seinem Kollegen Helmut Krätzig übernahm er mehrmals Hauptrollen, z. B. im »Polizeiruf 110«, aber er inszenierte bis 1991 auch immer wieder zu republikweiten Diskussionen reizende Filme. Dass er ein leidenschaftlicher Hundefreund war, zeigte er in dem Defa-Film »Mensch, mein Papa« (1988), in dem die letzte seiner vielen Ehefrauen, Franziska Troegner, in der weiblichen Hauptrolle auftrat. Sie berichtet in ihrem Buch »Fürs Schubfach zu dick« davon, welch verbissener Arbeiter ihr Mann war. Mit den Umständen der »Wiedervereinigung« mochte er sich nicht abfinden, wich aus auf die Arbeit als Schauspiellehrer und starb 1995 mit nur 65 Jahren.

Zu Theins ersten Regiearbeiten zählt die eindrucksvolle Umsetzung von Hermann Kants Erzählung »Mitten im kalten Winter« (1968). Kant stand auch Pate bei einem der ersten Erfolge von Marie Anne Fliegel, die in der Uraufführung der »Aula« die Rose Paal spielte. Die aus Mecklenburg stammende Schauspielerin war ab 1967 für Jahrzehnte eine »erste Kraft« am Landestheater und dem Neuen Theater in Halle. Dem Fernsehpublikum wurde sie damals vor allem in Inszenierungen vom Studio Halle bekannt, wo sie O’Casey oder Rjasanow spielte, unter Regisseuren wie Christoph Schroth oder Horst Schönemann. Ihre eigentliche TV- und Filmkarriere begann sie erst 1991 mit einer Hauptrolle in Frank Beyers Defa-Film »Der Verdacht«. Seitdem ist Fliegel aus der deutschen Filmlandschaft in differenzierten Rollen von älteren Damen nicht wegzudenken. Der neueste Film der seit Montag 80jährigen ist noch in Arbeit. Hoffen wir, dass er bald vorgeführt werden kann.