»Ohne uns wäre die Gesellschaft ärmer«

Seit 1977 existiert das »Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation«, kurz »ZAKK«, in Düsseldorf, das nun aufgrund der aufgrund der Coronapandemie erstmals in seiner Geschichte schließen musste. Was bedeutet das für die knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Betriebs?

Das ist ganz unterschiedlich. Für viele fällt die Arbeit komplett weg. Andere haben jetzt sehr viel damit zu tun, die Krise zu managen, Veranstaltungen zu verlegen, Projekte umzuorganisieren, Kurzarbeit und Hilfsprogramme zu beantragen und vor allem die Kommunikation mit dem Publikum, den Künstlerinnen und Künstlern, den Kooperationspartnerinnen und -partnern sowie der Kulturverwaltung und -politik aufrechtzuerhalten.

Wie steht es um Ihre studentischen Hilfskräfte und sogenannte Minijobber?

Deren Arbeit ist nahezu vollständig weggebrochen, sie bekommen kein Kurzarbeitergeld und fallen auch ansonsten meist durch die Raster der Hilfsprogramme. Wir versuchen, sie zumindest kurzfristig etwas aufzufangen.

Ist auch das »ZAKK« selbst in seiner Existenz gefährdet?

Im Moment noch nicht. Die Stadt hat schnell reagiert und Liquiditätshilfe angeboten. Auch viele unserer Gäste sind sehr solidarisch und fordern ihre Tickets nicht zurück, wenn die Veranstaltung verlegt wird. Außerdem bekommen wir viele ermutigenden Mails und Spenden, obwohl wir noch gar nicht dazu aufgerufen haben.

Die Bundesregierung hat verschiedene Hilfspakete geschnürt, um Freiberuflern und Kulturschaffenden finanziell unter die Arme zu greifen. Können Sie damit die gravierendsten Härten abfedern?

Im Prinzip erst einmal ja. Oft liegen die Probleme aber im Detail. In der Vergangenheit haben wir vieles unbürokratisch und kreativ gelöst. Diese Konzepte passen nicht immer mit den aktuellen Hilfsangeboten zusammen.

Was erwarten Sie von der Stadt, der Landes- und der Bundesregierung an weiteren Maßnahmen?

Wichtig ist das genaue Hinsehen und Nachsteuern. Was einem Musiker vielleicht hilft, muss nicht unbedingt auf eine Poetry-Slammerin oder einen Tontechniker zutreffen. Daher ist eine Zusammenarbeit mit den betroffenen Verbänden dingend geboten. Vertrauen in die Arbeit der Kulturzentren und -initiativen vor Ort ist außerdem notwendig. Sie wissen recht genau, was am besten hilft.

Ihr Kulturzentrum hat vielen sozialen Projekten die kostenlose Nutzung der Räumlichkeiten angeboten. So fanden in Ihrem Haus beispielsweise Sprachkurse für Geflüchtete oder auch eine Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und Schüler statt. Sind die Leute jetzt auf sich allein gestellt?

Zum Teil leider ja, da wir behördlich geschlossen sind. Für einige Workshops und Projekte konstruieren wir momentan Onlinemöglichkeiten, damit wir gerade Jugendlichen in den Osterferien etwas anbieten können und vor allem den Kontakt nicht verlieren.

Was können Sie konkret tun?

Wir organisieren jetzt zum Beispiel zusammen mit der Obdachlosenzeitung Fifty-fifty die Lebensmittelausgabe für Obdachlose und Bedürftige, da die »Tafeln« alle dichtgemacht haben. Da gibt es eine große Resonanz, wir bekommen viele Lebensmittel- und Geldspenden. Wir können einfach schneller und flexibler reagieren, als staatliche Angebote es sind.

Dieser Tage wird darüber diskutiert, was »systemrelevant« sei. Gehört Kultur dazu?

Natürlich ist Kultur und vor allem die Soziokultur systemrelevant, denn hier werden große wie kleine gesellschaftliche Fragen thematisiert und reflektiert. Bei uns gibt es Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe, hier können ganz unterschiedliche Menschen ihre Vorstellungen davon, wir wir leben wollen, formulieren, ausprobieren und vor allem sich treffen und zusammenkommen. Wir bieten Freiräume, Know-how, Kontakte jenseits kommerzieller Verwertungslogik. Für eine demokratische Gesellschaft ist das systemrelevant, ohne uns wäre die Gesellschaft ärmer.