Anders als andere Nächte

Ronen Zvulun/REUTERS Mit Clownsmaske gegen staatliche Autorität im ultraorthodoxen Viertel Mea Shearim in Jerusalem (6. April)

Das jüdische Pessachfest beginnt mit dem Sederabend, der in diesem Jahr auf den heutigen Mittwoch fällt. Ein klassischer Sederabend wird mit der Frage des jüngsten Kindes eingeleitet: »Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten des Jahres?« Die Antwort in diesem Jahr ist traurig: »Es kommen keine Gäste. Und wir dürfen bis zum nächsten Morgen unsere Wohnung nicht verlassen.« Der Sederabend, der sich bis in die Nacht hineinzieht, ist normalerweise ein geselliger Anlass, bei dem sich Familienangehörige treffen und zu dem man gern auch alleinstehende Freundinnen und Freunde einlädt. Also das genaue Gegenteil von »Social distancing«. Es droht Ansteckungsgefahr.

In Israel herrschen im Zeichen des Coronavirus ohnehin schon außergewöhnlich despotische Bewegungsbeschränkungen. So ist es zum Beispiel verboten, sich ohne »trifftigen Grund« mehr als 100 Meter von der eigenen Wohnung zu entfernen. Als Ausnahmen gelten das Kaufen von Lebensmitteln und Arztbesuche, aber nicht Joggen oder Spaziergänge.

Eigentlich müsste das schon reichen, um einen normalen Sederabend unmöglich zu machen. Aber »doppelt hält besser«: Die Regierung unter Benjamin Netanjahu hat am Dienstag zusätzlich eine totale Ausgangssperre angeordnet. Seit Dienstag abend 19 Uhr bis Freitag morgen sechs Uhr dürfen die Israelis die Gemeinde, in der sie ihren Wohnsitz haben, nicht verlassen. Seit Dienstag 20 Uhr bis Freitag morgen ruht der gesamte öffentliche Personenverkehr.

Zur Zeit des Sederabends wird es noch strenger: Ab 15 Uhr müssen alle bis Donnerstag morgen sieben Uhr in ihren Wohnungen bleiben. Im engsten Kreis wird man wohl dennoch über den Auszug aus der ägyptischen Knechtschaft in die Freiheit sprechen und hoffnungsvoll auf ein nächstes Jahr wieder in der Normalität anstoßen.

Die am Montag angekündigten Maßnahmen der Regierung kamen überraschend. Gerechnet hatte man lediglich mit der Abriegelung einzelner Städte und mehrerer Viertel von Jerusalem mit einem besonders hohen Anteil an »ultraorthodoxen« Einwohnern, die man in Israel »Charedim« nennt. Ihnen oder einem Teil von ihnen wird vorgeworfen, religiöse Verpflichtungen und Traditionen mehr zu achten als staatliche Anordnungen. Eine derartige Operation hätte aber den bitteren Beigeschmack der spezifischen Diskriminierung einer Minderheit gehabt, der sich ungefähr zehn Prozent der israelischen Bevölkerung zurechnen.

Seit voriger Woche ist die Stadt Bnei Brak, ein Vorort von Tel Aviv mit rund 200.000 überwiegend »ultraorthodoxen« Einwohnern, fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Zwar werden noch Lebensmittel und andere unentbehrliche Dinge angeliefert, aber ansonsten sorgen Polizeisperren dafür, dass niemand die Stadt betreten oder verlassen kann. Die Busse nach Tel Aviv und in andere Landesteile fahren nicht mehr. Zwei Fallschirmjägerbataillone und andere Einheiten der Streitkräfte sind in Bnei Brak im Einsatz. Sie sollen im Gegensatz zu früheren Verlautbarungen überwiegend unbewaffnet sein und sich nicht um die Überwachung der Ausgangssperre, sondern um die Versorgung von bedürftigen Teilen der Bevölkerung kümmern. Der öffentlich angekündigte Plan des Militärs, am vergangenen Sonntag 4.500 Menschen über 80 Jahren aus der Stadt in »Isolationshotels« zu evakuieren, wurde allerdings als schwer durchsetzbar abgeblasen.

Da viele Ultraorthodoxe trotz Verboten an Versammlungen zum Gebet, zu Hochzeiten und Begräbnissen festhielten, gelten sie im Hinblick auf die Verbreitung des Coronavirus als Problem- und Risikogruppe. Die Polizei ging wiederholt gegen »illegale« Gruppengebete vor, nahm Teilnehmer fest und verhängte Bußgelder. In einigen Fällen hatten sich zunächst Polizisten im typischen Outfit der Charedim unter die Betenden gemischt. Bis Sonntag waren in Bnei Brak 1.214 positiv auf das Virus Getestete erfasst. Das liegt weit über dem Landesdurchschnitt. Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen jedoch etwa 75.000 Einwohner infiziert sein. Prüfen lässt sich das nicht, da Israel viel zu wenige Testkits hat.