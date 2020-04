Solidarität nicht konsensfähig

Ahmad Halabisaz/XinHua/dpa Auch der Iran muss nicht nur gegen das Coronavirus kämpfen, sondern leidet zusätzlich unter einseitigen Strafmaßnahmen (Teheran, 31. März)

Am morgigen Donnerstag will sich der UN-Sicherheitsrat erstmals, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, per Videokonferenz mit der weltweiten Coronakrise befassen. Am 2. April hatte sich bereits die UN-Vollversammlung der Frage angenommen, was getan werden müsse, um allen Staaten bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu helfen. Russland und 28 weitere Länder hatten dazu einen Resolutionsentwurf eingebracht, der dafür warb, der Weltgesundheitsbehörde die Führung zu überlassen. Sie solle Schutzmaßnahmen und Behandlungslösungen vorschlagen.

Um auch den schwächsten Staaten Chancengleichheit zu gewähren, sollten Handelskriege, Protektionismus und einseitige wirtschaftliche Strafmaßnahmen beendet werden, die nicht vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden seien, hieß es in dem Entwurf. Niemand dürfe diskriminiert werden, Finanzspekulationen mit dringend benötigten Medikamenten und medizinischer Ausrüstung müssten verhindert werden. Die EU, Großbritannien, die USA, die Ukraine und Georgien lehnten diesen Text ab. Zustimmung per Konsens erhielt der Resolutionsentwurf, der von Ghana, Indonesien, Liechtenstein, Norwegen, Singapur und der Schweiz vorgelegt worden war. Darin ruft die Staatengemeinschaft lediglich »zu einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit auf, um die Pandemie einzudämmen, abzuschwächen und zu besiegen«.

Man sei »sehr interessiert daran, zu hören und schriftlich zu sehen, welche Gründe und Argumente von der EU, den USA und Großbritannien vorgebracht wurden«, den von Russland vorgelegten Resolutionsentwurf zu blockieren, hieß es anschließend in einer Erklärung der Russischen UN-Vertretung. Moskau unterstütze zwar die im Konsens verabschiedete Resolution, weise aber darauf hin, dass Verpflichtungen der UN-Mitgliedstaaten auch den Prinzipien der UN-Charta entsprechen müssten. Man bedauere, dass es einer kleinen Staatengruppe gelungen sei, ihre interessengeleitete Sanktionspolitik zu verteidigen. Das mache eine weltweite und solidarische Antwort auf die Bedrohung durch die neue Pandemie schwierig.

Die USA, Großbritannien und die EU beharren jedoch darauf, diese »andere Art von Krieg« beizubehalten. Der Begriff stammt von dem ehemaligen UN-Diplomaten Hans-Christof von Sponeck, der über die UN-Sanktionen gegen den Irak ein Buch geschrieben hat. Einseitig von Staaten oder Staatenverbänden wie der EU verhängte wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen sind völkerrechtlich illegal, denn gemäß der UN-Charta kann ausschließlich der UN-Sicherheitsrat solche Strafmaßnahmen beschließen. Nach den verheerenden Folgen der UN-Sanktionen gegen den Irak (1990–2003) wurden solche nicht wieder vom Sicherheitsrat beschlossen. Die USA, Großbritannien und die EU ermächtigen sich daher selbst, einseitig Sanktionen zu verhängen.

Besonders betroffen sind derzeit Syrien und Iran, doch auch gegen Kuba, Nicaragua, Nordkorea und Venezuela setzen die reichen westlichen Industrienationen dieses Zwangsmittel ein, um die Länder ihren Interessen zu unterwerfen. Durch von den USA zusätzlich verhängte Strafmaßnahmen können auch Staaten, Unternehmen und Einzelpersonen bestraft werden, die trotz der einseitigen wirtschaftlichen Zwangsmittel mit betroffenen Staaten oder dortigen Unternehmen Handel treiben.