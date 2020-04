Pflegekräfte: Prämie wegen Coronakrise

Berlin. Wegen der Zusatzbelastungen in der Coronakrise sollen Vollzeitbeschäftigte in der Altenpflege mit dem Juligehalt eine Prämie von 1.500 Euro bekommen. Für Azubis ist eine Extrazahlung von 900 Euro geplant. Teilzeitbeschäftigte sollen eine Prämie entsprechend ihrer tatsächlich geleisteten Stunden erhalten. Darauf haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) laut einer Mitteilung von Montag abend geeinigt. Festgehalten werden solle die Regelung in einem eigenen Tarifvertrag. (dpa/jW)