Für viele wird es eng

Christian Charisius/dpa Kneipe »Elbschlosskeller«: Aus der Schankwirtschaft wurde coronabedingt eine Sammelbörse für Kleidung und Lebensmittel für Wohnungslose und Bedürftige (Hamburg, 24.3.2020)

Güter und Dienstleistungen werden in Deutschland nur moderat teurer. Die Inflationsrate betrug laut Statistischem Bundesamt im März 2020 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Gegenüber Februar 2020 stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent, so das Bundesamt am vergangenen Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit, handelt es sich bei diesen Angaben doch um Durchschnittswerte. Zwar hat etwa der Ölpreisverfall für niedrige Benzinkosten gesorgt, dafür haben sich die Preise für Nahrungsmittel im März um stolze 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöht.

Die Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen, ein Zusammenschluss von Verbänden, Gewerkschaften und Initiativen, warnte nun vor den Konsequenzen für Arme bei einer Verteuerung von Lebensmitteln, speziell Obst und Gemüse, als Folge der Coronakrise. »Wenn aufgrund von Lieferengpässen oder Arbeitskräftemangel Lebensmittel wie Obst und Gemüse teurer werden, sind selbst Grundnahrungsmittel für Arme kaum noch bezahlbar«, heißt es in einer Mitteilung der LAK vom vergangenen Donnerstag. Demzufolge stehen nach Angaben der LAK Hartz-IV-Bezieherinnen und -beziehern pro Tag lediglich 5,02 Euro für Ernährung zur Verfügung.

Aus Sicht des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist die Lage nicht so dramatisch. »Die Coronapandemie hat in einigen Segmenten des Lebensmittelsortiments zu einer teilweise deutlichen Nachfragesteigerung (›Hamsterkäufe‹) geführt. Dies sowie andere Faktoren hatte temporär Preissteigerungen zur Folge«, teilte das Ministerium auf jW-Nachfrage am Montag mit. Inzwischen normalisiere sich die Nachfrage aber wieder, so dass das Ministerium »absehbar eine Beruhigung der Preise« erwarte, hieß es weiter.

Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer der LAK Niedersachsen, betonte hingegen: »Bereits jetzt sind viele Arme auf das Angebot der Tafeln angewiesen, weil ihr Geld für Lebensmittel nicht ausreicht«. Fast die Hälfte aller Tafeln hätte jedoch aufgrund der Coronakrise geschlossen, so dass viele Menschen, vor allem Ältere und Mobilitätseingeschränkte, von dieser lebensnotwendigen Versorgung abgeschnitten seien, so Gleitze. »Wenn jetzt noch Lebensmittel wie Obst und Gemüse teurer werden, kommen Millionen von Menschen in existentielle Nöte«, warnte er.

Den Fakt, dass viele der lokalen Tafeln nicht geöffnet haben, erklärte der Dachverband dieser Hilfsorganisationen in einer Stellungnahme vom 2. April mit dem starken Rückgang an aktiven, zumeist älteren Ehrenamtlichen. Viele würden demnach zur Risikogruppe in bezug auf Covid-19 gehören und blieben daher zu Hause, um sich und ihre Angehörigen zu schützen. Zudem würden die Tafeln Finanzprobleme plagen: Werde eine solche Einrichtung geschlossen, fehlten die Einnahmen durch die Kundenbeiträge, während Miet- und Fahrzeugkosten unverändert weiter anfielen. Bleibe eine Tafel geöffnet, kämen oft zusätzliche Kosten etwa für nun eingerichtete Lieferfahrten und Desinfektionsmittel hinzu. Darüber hinaus seien die Lebensmittelspenden teilweise deutlich zurückgegangen, da der Einzelhandel wegen der stark gestiegenen Nachfrage weniger Überschüsse habe, heißt es. Nach Angaben des Dachverbands sind viele Tafeln in ihrer Existenz bedroht. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass der coronabedingte Wegfall solcher Hilfsangebote bei Tafelkunden zu gravierender Not führt. Denn »in Familien müssen durch Kita- und Schulschließungen mehr Personen im Haushalt mit Lebensmitteln versorgt werden«, so die »Tafel Deutschland«.

In einem Brief wandte sich die Organisation deshalb an Bundesarbeits- und -sozialminister Hubertus Heil (SPD) und forderte weitere Hilfen für arme Menschen, die von der Krise besonders stark getroffen würden. Unter anderem hält der Dachverband eine vorübergehende Erhöhung der Arbeitslosengeld-II-Sätze für sinnvoll. Dieser Forderung schließt sich die LAK Niedersachsen an und verlangt überdies verbindliche kommunale Angebote zur Ernährung und Gesundheitsvorsorge.

Die »Arbeitnehmerkammer Bremen« macht sich für Beschäftigte mit geringem Einkommen stark. »Wir fordern unter anderem, das Kurzarbeitergeld gestaffelt auf bis zu 90 Prozent des wegfallenden Einkommens anzuheben, so dass der finanzielle Ausfall gerade für Menschen mit einem niedrigen Einkommen so gering wie möglich ist«, teilte Nathalie Sander von dieser Körperschaft am Montag auf jW-Nachfrage mit.

»Vielleicht«, so Sander weiter, »macht die derzeitige Krise endlich deutlich, wie dringend nötig es ist, die sozialen Sicherungssysteme zu stärken.« Und Klaus-Dieter Gleitze unterstrich: »Wir brauchen nicht nur Rettungsschirme für Unternehmen und Konzerne, wir brauchen auch und gerade Rettungsschirme für Arme!«

Immerhin: Der Pressesprecherin des niedersächsischen Verbraucherschutzministeriums zufolge ist es der Landesregierung bewusst, dass Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln für Menschen mit geringem Einkommen »ein Problem« darstellen. »Die Lösung wäre jedoch nicht auf Landesebene, sondern gegebenenfalls auf Bundesebene, und hier über die Möglichkeiten der Sozialpolitik, zu suchen«, fügte sie hinzu.