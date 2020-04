Blockade gegen Euro-Hilfen

Piroschka van de Wouw/Reuters Mit der Bundesregierung auf einer Linie: Mark Rutte, Premierminister der Niederlande, per Videoansprache (17.3.2020)

Im wochenlangen Streit um Hilfszahlungen für die besonders hart von der Coronapandemie betroffenen EU-Mitgliedsländer sollte am Dienstag in einer Videokonferenz der sogenannten Euro-Gruppe der Durchbruch gelingen. Der Vorsitzende des Treffens dieses Gremiums, Mário Centeno, forderte im Vorfeld eine »mutige Antwort« auf die Krise. Auf dem Tisch liege »das umfangreichste und ehrgeizigste Paket«, das je von der Gruppe vorbereitet wurde, so der portugiesische Finanzminister in einer Videobotschaft. Diskutiert werden sollte in der Euro-Gruppe auch über einen »Wiederaufbauplan« für die Zeit nach der Pandemie. Dieser soll nach dem Willen der französischen Regierung auch gemeinsame Anleihen beinhalten.

Doch die Gegner von Finanzhilfen, zu denen seit jeher auch die Bundesregierung zählt, hatten bis zuletzt kein Entgegenkommen gezeigt. Deshalb gestalteten sich die Verhandlungen kompliziert. Die Videokonferenz wurde am Dienstag nachmittag wegen »schwieriger Vorbereitungen« kurzfristig um eine Stunde verschoben. Konkrete Ergebnisse lagen bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Im Vorfeld hatte vor allem die niederländische Regierung sich verschärft gegen umfangreichere Finanzhilfen ausgesprochen. Laut Nachrichtenagentur AFP stellte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstag lediglich einen »Notfallfonds« mit einem Volumen von 20 Milliarden Euro in Aussicht.

Auf der anderen Seite beharrte Italiens Regierungschef Giuseppe Conte auf den sogenannten Coronabonds. In einer Fernsehansprache am Montag abend hatte er angekündigt, mit einem 400-Milliarden-Euro-Paket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie vorgehen zu wollen. Alleine kann der hochverschuldete Staat dies jedoch nicht stemmen. Als möglicher Kompromiss wurden zuletzt neue Kreditlinien des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) von bis zu zwei Prozent der Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes gehandelt, diesmal allerdings anders als in der »Euro-Krise« ohne die knallharten Auflagen für »Reformen«. Doch dies brächte Italien lediglich rund 36 Milliarden Euro ein. Conte hatte daher betont, dass ihm die ESM-Lösung nicht reiche.