Opfer ohne Anwalt

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Nicht füttern: Eine Plastik, die rechte Gewalt symbolisiert, nach dem Anschlag in Halle (15.10.2019)

Wie nach mörderischen, von Faschisten begangenen Anschlägen üblich, gelobten die Verantwortlichen in Politik und Sicherheitsbehörden auch infolge der Morde von Halle im Oktober 2019 Besserung. Sie verkündeten, jetzt aber wirklich entschieden gegen die Neonaziszene vorgehen zu wollen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte den Kampf gegen rechts nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) im Juni vergangenen Jahres sogar in den Rang der »Staatsräson« erhoben.

Zur Erinnerung: Vor einem halben Jahr, am 9. Oktober 2019, hatte der zum Tatzeitpunkt 27 Jahre alte Attentäter Stephan Balliet erst versucht, in die Synagoge der Stadt Halle an der Saale einzudringen, um möglichst viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu ermorden. Als das misslang, schoss er auf die 40jährige Jana L., eine zufällige Passantin, die sich auf dem Heimweg befand, sowie den 20jährige Kevin S. aus Merseburg, der seine Mittagspause in einem nahegelegenen Dönerimbiss verbrachte. Beide Opfer wurden tödlich verletzt. Die Bundesanwaltschaft wirft dem geständigen Rechtsterroristen zweifachen Mord sowie versuchten Mord in neun Fällen vor. Der Prozess gegen ihn soll in Kürze starten.

Immerhin: In ganz Sachsen-Anhalt wurde nach dem Anschlag die Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen erhöht. Das Land hat bislang nach eigenen Angaben allerdings keine Gelder für weitere Schutzmaßnahmen an die jüdischen Gemeinden ausgezahlt. Die Gemeinde in Dessau etwa hat 17.000 Euro für neue Türen, Kameras und Fenster investiert. »Wir haben beim Innenministerium einen Antrag auf Kostenübernahme eingereicht, doch trotz mündlicher Zusagen bisher kein Geld erhalten«, teilte die Gemeinde mit.

Wer geglaubt hat, die zuständigen Behörden würden spätestens nach der Bluttat von Halle ihr schon einmal – 2011, nach dem Auffliegen des Terrornetzwerks »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) – gegebenes Versprechen doch noch einlösen und entschlossen gegen faschistische Netzwerke vorgehen, sieht sich einmal mehr getäuscht. Die Bilanz ist mager: Im November hatte der Bundestag 600 neue Stellen bewilligt, mit denen – ausgerechnet – der Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt in die Lage versetzt werden sollen, sich »stärker« um die rechte Gefahr zu kümmern. Zudem beschloss er Mitte Dezember eine Verschärfung des Waffenrechts: Wenn jemand eine Waffenerlaubnis beantragt, soll automatisch geprüft werden, ob beim Inlandsgeheimdienst etwas gegen ihn vorliegt.

Gebracht hat das natürlich nichts. Auf den Terror von Halle folgte am 19. Februar dieses Jahres der Anschlag von Hanau, bei dem neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet wurden. Bis heute vergeht kaum ein Tag, an dem faschistische Splitterparteien und Gruppen oder die nationalistische AfD nicht gegen Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund mobil machen – die einen handfest, die anderen als Stichwortgeber.

Es verwundert vor diesem Hintergrund nicht, dass die von der faschistischen Rechten begangenen Straftaten im vergangenen Jahr erneut deutlich angestiegen sind. Wie das Innenministerium nach einer parlamentarischen Anfrage der Bundestagsabgeordneten Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grünen) bekanntgab, sollen nach bisherigem Stand für 2019 insgesamt 22.337 Delikte mit »rechtsextremem« Hintergrund von den Behörden erfasst worden sein (2018: 20.431). Die genaue Anzahl der Straftaten will das Bundesinnenministerium im Mai veröffentlichen.