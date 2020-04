Uwe Anspach/dpa Show must go on: E-Sportler des SV Waldhof Mannheim spielen die Drittligasaison virtuell zu Ende, 27.3.2020

Während in der Bundesliga angesichts drohender Insolvenzen für die Fortsetzung der Saison ab Mai gekämpft wird, ertönt von den Regionalligaklubs verstärkt der Ruf nach einem kompletten Abbruch. »Geisterspiele sind für uns kein Thema«, meint etwa Marcus Uhlig, Geschäftsführer von Rot-Weiß Essen (RWE). »Unser Geschäftsmodell ist das Heimspielerlebnis in der Hafenstraße. Es geht darum, so viele dieser Partien wie möglich zu haben mit so vielen Zuschauern wie möglich.« Anders als in den durch Fernseheinnahmen finanzierten oberen Ligen wären für wesentlich vom Verkauf von Tickets und Catering lebenden Viertligisten Spiele vor leeren Rängen ein reines Verlustgeschäft.

»Gerade die kleinen Vereine leiden besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der notwendigen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Trotz des verordneten Stillstands laufen die Ausgaben weiter. Jetzt sind wir alle gefordert, um unserem BFC Dynamo den Rücken zu stärken und ihn durch diese schwere Zeit zu begleiten«, appelliert Norbert Uhlig, Präsident des in den Niederungen der vierten Liga spielenden DDR-Rekordmeisters an die Solidarität der Fans. Für den 18. April hat der Verein ein virtuelles Benefizspiel gegen »die wohl unbeliebteste Mannschaft des Planeten, den FC Corona Covid-19«, auf die Beine gestellt.

Der FC Corona scheint in diesen Tagen ein gefragter Angstgegner zu sein. Denn auch RWE verkauft Tickets für ein virtuelles Heimspiel in der Hafenstraße gegen den Virenverein.

Bis Anfang April waren beim BFC die ersten 30.000 Tickets zu gestaffelten Preise zwischen einem und 1.500 Euro im Onlineticketshop verkauft. Erworben werden können auch Billetts für Bratwürste, Bier, Limo und Pfeffi. Ausnahmsweise können die Fans durch den Kauf von Spielerkarten auf die Mannschaftsaufstellung Einfluss nehmen. Auch Philipp Schulz kann aufgestellt werden. Der 27jährige Mittelfeldspieler, der seit drei Jahren für die Weinrot-Weißen spielt, beendet in diesen Tagen seine häusliche Quarantäne nach einer ganz realen Coronainfektion.

Der virtuelle Kick wird vom finnischen Schiedsrichter Dr. K. Rann-Täne geleitet. Bleibt zu hoffen, dass der Unparteiische, der von den Assistenten Bin Im-Mun aus Südkorea und Bleibge Sund aus Norwegen unterstützt wird, das Spiel nicht wegen Pyrotechnik im Ultrablock unterbrechen wird – denn auch virtuelle Fanpyros sind erhältlich, um »mit Höllenfeuer den Coronavirus« zu vertreiben.

Wenn schon virtuell gespielt wird, dann natürlich im Anfang der 90er Jahre abgerissenen »Stadion der Weltjugend«. In der 50.000-Plätze-Arena fanden die brisanten DDR-Oberligaderbys des BFC gegen den Stadtrivalen aus Köpenick statt, der bei den Weinrot-Weißen an Unbeliebtheit wohl nur knapp hinter Corona rangiert. »Es wartet ein extrem wichtiges Spiel auf unseren Verein gegen einen aggressiven, hartnäckigen Gegner«, sagt Trainer Christian Benbennek, und verspricht, »dass unser ganzes Team alles tun wird, um diesen Gegner 90 Minuten zu jagen und aus dem Stadion der Weltjugend zu schießen«. Der Verlauf der Partie wird am 18. April ab 13.30 Uhr im Liveticker mitzuverfolgen sein.

Unter dem Motto »Leute, macht die Bude voll!« trommelt derweil der 1. Lok Leipzig, der auf Platz zwei in der Regionalliga Nordost Aufstiegsambitionen hat, für einen Zuschauerrekord. Ziel sind 120.000 zum Preis von je einem Euro verkaufte Tickets für ein virtuelles Spiel gegen den »Unsichtbaren Gegner«. So viele Fans verfolgten 1987 im Leipziger Zentralstadion das Halbfinalrückspiel im Europapokal der Pokalsieger, bei dem Loktorwart René Müller den entscheidenden Elfmeter gegen Girondins Bordeaux verwandelte. Die Zwischenmarke von 100.000 verkauften Tickets hat Lok bereits zum Wochenende geknackt. Wenn am 8. Mai der virtuelle Kick startet, soll das Flutlicht im Bruno-Plache-Stadion in echt leuchten.