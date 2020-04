Wie ein Fisch im Wasser

Samuel Rohrer Jenseits des Geplanten: Samuel Rohrer

Im vergangenen Jahr spielte Samuel Rohrer mit dem Projekt Dark Star Safari ein wenig überzeugendes Konzert in der Mannheimer Feuerwache im Rahmen des Festivals Enjoy Jazz. Die beteiligten Musiker, die da auf der Bühne musizierten, waren auf dem Papier eine Art Supergroup in Sachen elektroakustischer Klangforschung. Mit dem norwegischen Live-Sampling-Artisten Jan Bang, dem Keyboarder Erik Honoré und dem Gitarristen Eivind Aarset waren gleich der zentralen Akteure des experimentellen Punkt-Festivals vor Ort. Vierter im Bunde war der aus der Schweiz stammende, aber schon länger in Berlin lebende Schlagzeuger Samuel Rohrer, dessen Initiative sich Dark Star Safari verdankt.

Was, wie gesagt, Großartiges versprach, verläpperte sich live dann leider zu einem fade-epigonalen Mix aus prätentiösen Lyrics (Honoré) und einem aus Dark-Wave-Zeiten herübergespülten Männergesang (Bang), der an eine Scott-Walker- bzw. David-Sylvian-Coverband gemahnte. Spannend waren dagegen die reinen Instrumentals, wenn Improvisationen in Echtzeit durch eine Vielzahl von Samplern, Filtern, Effektgeräten und Delays auf eine Weise gejagt wurden, dass man als Zuschauer schnell den Überblick verlor, wer denn jetzt gerade was einspeiste oder das Eingespeiste variierte.

Mittendrin mit seinem Drumkit und gleichfalls allerlei Effektgeräten: Samuel Rohrer. Seine virtuos-dynamische, dabei stets aufmerksame wie unangestrengte Performance an diesem Abend hatte etwas von einer surrealen Choreographie, weil sich seine Bewegungen zu den hörbaren Resultaten in diversen mysteriösen Spannungsverhältnissen standen. Rohrer schien in der Feuerwache in seinem ganz eigenen Konzert unterwegs zu sein und kommunizierte doch punktgenau auf sehr freie Weise mit seinen Kollegen. Wenn er jetzt mit »Continual Decentering« ein Soloalbum für Schlagzeug und Electronics herausbringt, dann erscheint der Albumtitel fast schon rückblickend für seinen Werdegang. Denn Rohrer kommt vom traditionellen Jazz, brach sein Musikstudium allerdings aus Unbehagen gegenüber der Lehre ab und machte sich auf den Weg permanenter Neugier, sich stets aufs neue »dezentrierend«, suchend.

In den nuller Jahren konnte man ihn auf Alben von Susanne Ab­buehl, dem Trio Braff-Oester-Rohrer oder mit dem Colin-Vallon-Trio hören. Schon da fiel sein facettenreich-melodisches Spiel auf. Seit 2012 hat Rohrer mit Arjunamusic Records sein eigenes Label mit dem schönen Motto: »Be calmly active and actively calm.« Wenn man die Liste der Musikerinnen und Musiker studiert, mit denen er gearbeitet hat, dann sind das entschiedene Grenzgänge. »Calm«, wenn man an den Radar der Kulturindustrie denkt. Sonst eher nicht. Mit dabei: so unterschiedliche »Stars« aus so unterschiedlichen Off-Lagern wie Max Loderbauer (Sun Electric), Claudio Puntin, Klaus Gesing, Björn Meyer, Daniel Erdmann, Achim Kaufmann, Frank Möbus, Jonas Westergaard oder Vincent Courtois. Und natürlich die Norweger von Dark Star Safari. Sozusagen die erste Liga aus elektronischer Klangforschung und freier Improvisation.

Und was Rohrer in Kollektiven interessiert, interessiert ihn auch als Soloperformer: der Moment der Freiheit, jenseits des Gewollten und Geplanten. Hört man die 13 Tracks und Skizzen von »Continual Decentering«, dann sind diese Momente der Drift, des Verschwindens des Performers im Sound deutlich spürbar. Ambient, hochkomplex und deutlich mit dem Herz des Perkussionisten in Szene gesetzt, was mitunter an Martin Brandlmayr (Radian) oder Burnt Friedman erinnert. Und manchmal, zum Beispiel bei »The I-I«, klingt Samuel Rohrer tatsächlich auch etwas nach dem Can-Schlagzeuger Jaki Liebezeit. Geerdet. Was ja nun nicht nichts ist.