Coronageschäfte

Die gesellschaftlichen Folgen der Coronakrise sind noch nicht abzusehen, die Verschärfung der sozialen Unterschiede aber ist allgegenwärtig. Während die reicheren Städtebewohner ein wenig Homeoffice auf ihrem Balkon oder im Garten machen, dürfen die ärmeren nicht mal mehr länger in einem Park verweilen und müssen überall mit Bußgeldern rechnen.

Das Betteln auf den Bahnhöfen bringe derzeit »so gut wie nichts« ein, erklärte mir ein junger Mann am vergangenen Dienstag im U-Bahnhof Kochstraße. Er saß im Rollstuhl, hatte seit Tagen kein Dach überm Kopf gehabt und nichts als ein paar belegte Brötchen gegessen. Noch schlimmer fand er, dass ihn seit einer Stunde niemand mit dem Rollstuhl in den Waggon geschoben habe. Die U-Bahnfahrer dürften wegen Corona nicht mehr helfen, meinte er. Auch Obdachlosenunterkünfte wären deshalb schon geschlossen worden.

In Frankreich halten einige Philosophen die Freiheitsrechte hoch, wenn auch nicht unbedingt klassenkämpferisch, hierzulande haben dagegen Virologen das Wort. Einer, der sympathische Flughunde- und Fledermaus-Virusforscher Christian Drosten von der Berliner Charité, gilt inzwischen als oberster Corona­schwadroneur – und Regierungsflüsterer. In einem Brief für den Suizid des hessischen Finanzministers verantwortlich gemacht, drohte er allerdings mit Rückzug aus den Medien, wie die WAZ meldete, die ihn »das deutsche Gesicht der Coronakrise« nennt.

Die Verharmloser der Pandemie unter den Virologen werden zahlreicher, aber die Taz zum Beispiel hält dagegen – und plädiert etwa für »Vermummungsgebot« und Handyüberwachung. Man könnte das als eine Isolationsradikalität bezeichnen, wie sie der Verbotspartei Die Grünen eignen würde.

Im Ruhrgebiet wurde der erste »Coronaknast« für »Uneinsichtige« eröffnet, in Jena erließen die ersten Lokalpolitiker eine »Maskenpflicht«. Wer erlaubterweise seinen Buchladen öffnet, muss sich von bösartigen anonymen Anrufern oder Briefeschreibern fragen lassen, ob er sich nicht schäme, derart rücksichtslos nur an den eigenen Umsatz zu denken und damit zur Ausbreitung der Viren beizutragen.

Ansonsten jubeln Berliner Künstlerfreunde, weil ihnen auf die Schnelle 5.000 Euro Soforthilfe überwiesen wurden. Und die Bundeshilfe für Berliner Firmen soll weiter über die Investitionsbank IBB abgewickelt werden, Gesamtumfang: zweieinhalb Milliarden.

Neben den schlechten Eigenschaften – horten, denunzieren, staats- und wissenschaftsgläubig, hysterisch und paranoid werden – mehren sich Betrügereien. Ende März wurde in Berlin gewarnt: »Vorsicht, Betrüger! Ganoven geben sich als Coronatester aus«. Mir ist nur eine etwas harmlosere Variante begegnet: zwei Frauen, die selbstgestrickte Gesichtsmasken für 20 Euro das Stück feilboten.