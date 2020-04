Hunderte Brücken unsanierbar

Julian Stratenschulte/dpa Ein neuer Farbanstrich reicht nicht mehr, viele sind morsch – Bahnbrücken hierzulande, über die tagtäglich tonnenschwere Züge rattern

Nach Jahren fehlender Investitionen in die Schieneninfrastruktur müssen in der Bundesrepublik zahlreiche Überführungen komplett ersetzt werden. Bundesweit sind derzeit 1.004 Bahnbrücken nicht mehr »wirtschaftlich« sanierbar. Das geht aus Angaben des Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Enak Ferlemann, hervor. Würden die notwendigen Arbeiten alle nun in Angriff genommen, lägen die Kosten bei 7,3 Milliarden Euro, antwortete Ferlemann auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag, wie die Deutsche Presseagentur am Montag berichtete. Die Kosten dürften dabei noch höher ausfallen, je länger die maroden Brücken nicht ersetzt werden.

Mehr als die Hälfte der gut 25.700 Eisenbahnbrücken wurde bereits vor Gründung der BRD errichtet. 45 Prozent sind älter als 100 Jahre. Die Deutsche Bahn (DB) betont jedoch, dass selbst die genannten 1.004 Brücken für den Eisenbahnbetrieb sicher genutzt werden können, obwohl sie in die schlechteste der vier Zustandskategorien fallen. Je nach Schadensbild könne eine Brücke 15 Jahre in der Kategorie vier bleiben, erklärte die Bahn.

Mit Abstand die meisten Brücken der Kategorie vier stehen im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (257). Es folgen Baden-Württemberg (114) und Bayern (113). Die drei Länder haben gleichzeitig die meisten Brücken im Bestzustand. Relativ gesehen hat Brandenburg die meisten Brücken der schlechtesten Kategorie, es sind neun Prozent. Berlin und das Saarland folgen mit sieben Prozent.

Insgesamt hatte der DB-Konzern von 2015 bis 2019 gut 900 Brücken für rund drei Milliarden Euro erneuert, mehr als die Hälfte davon in den vergangenen beiden Jahren. Bis 2029 sollen 2.000 weitere vollständig oder teilweise erneuert werden, teilt die Bahn mit. Dafür solle die Rekordsumme von rund neun Milliarden Euro investiert werden, hatte der Konzern zu Jahresbeginn mitgeteilt.

Ferlemann zufolge hat sich die DB gegenüber dem Bund in einer neuen Finanzierungsvereinbarung verpflichtet, 1.200 Brücken voll oder teilweise zu erneuern. Bei weiteren 300 soll es Instandhaltungsmaßnahmen geben, die die Brücke in eine bessere Zustandskategorie heben. Bei den übrigen 500 genügt es demnach, wenn bis 2030 eine Entwurfsplanung für eine Vollerneuerung entsteht. (dpa/jW)