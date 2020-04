Erhöhter Eigenbedarf

Stringer/REUTERS Futter für Chinas Hightechindustrie: Kupfermine in der Jiangxi-Provinz (16.12.2015)

Drohen in der Rohstoffbranche neue Differenzen zwischen Deutschland und China zusätzlich zu den allgemein zunehmenden politischen und ökonomischen Streitigkeiten zwischen den beiden Ländern? Die Frage ergibt sich aus einer aktuellen Analyse, die die Deutsche Rohstoffagentur (Dera) mit Sitz in Berlin-Spandau erstellt und am Montag veröffentlicht hat. Die Dera, ein Bestandteil der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, hat darin untersucht, wie sich gegenwärtige Entwicklungen in der chinesischen Industrie- und Rohstoffpolitik in Zukunft auf die Ressourcenversorgung des deutschen Kapitals auswirken werden. Das Resultat: Es könnte zu einer verschärften Konkurrenz um knappe Bodenschätze kommen, nicht zuletzt um solche, die unter chinesischem Boden lagern.

Die Volksrepublik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur – aufgrund ihres rasanten industriellen Wachstums – zum weltgrößten Konsumenten von Rohstoffen abseits von Öl und Gas entwickelt. Seit 2002 verbraucht sie mehr als die vorherige Nummer eins und heutige Nummer zwei, die USA. China ist darüber hinaus das Land mit der größten Förderung von Bodenschätzen. Im Jahr 2017 hatte es einen Anteil von gut 18 Prozent an der globalen Bergwerksproduktion und lag damit klar vor Australien (13,4 Prozent), Brasilien (6,5 Prozent) und Russland (5,9 Prozent).

Dennoch ist die Volksrepublik aufgrund ihres immensen Konsums auf absehbare Zeit auf die Einfuhr von Rohstoffen angewiesen. Am weltweiten Kupferverbrauch etwa betrug ihr Anteil im Jahr 2017 50 Prozent, am Aluminiumverbrauch sogar 54 Prozent. Allerdings ist es Beijing gelungen, die möglichen Folgen der Abhängigkeit dadurch abzumildern, dass seit zwei Jahrzehnten Investitionen in Bergwerksprojekte im Ausland gefördert werden. Laut Angaben des US-Finanzanalysten S&P Global hatten chinesische Unternehmen bis November 2018 in 353 Fördervorhaben außerhalb der Volksrepublik investiert, etwa – von Öl und Gas abgesehen – in den Kupfer-, Eisenerz-, Nickel- und Lithiumbergbau.

Aktuell zeichnen sich nun aber weitreichende Verschiebungen ab. Einerseits fördert Beijing etwa im Rahmen seines Programms »Made in China 2025« gezielt Hightechindustrien, bei denen es nach Möglichkeit an die Weltspitze vordringen will. Das führt dazu, dass die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen in die Höhe schnellt, zum Beispiel die nach sogenannten seltenen Erden, nach Lithium und Kobalt. Andererseits hat die Volksrepublik begonnen, ihre Rohstoffindustrie zu modernisieren. Der Bergbau soll effizienter, umwelt- und sozialverträglicher werden. Überkapazitäten sollen verschwinden. Wie die Dera konstatiert, will die Regierung aus den chinesischen Bergbaufirmen jetzt »nationale Champions« machen.

Beides könne Folgen für die Industrie Deutschlands und anderer EU-Staaten haben, urteilen die Autoren der vorliegenden Untersuchung. Für die EU insgesamt sei China im Jahr 2018 der größte Lieferant von Erzen und Metallen gewesen, und zwar mit einem Anteil von 13,8 Prozent deutlich vor Russland (11,3 Prozent) und der Türkei (sieben Prozent). Für die BRD sei China immerhin der drittgrößte Erz- und Metallieferant nach Brasilien und Südafrika gewesen.

Nun böten sich bei der Modernisierung der chinesischen Rohstofförderung neue Chancen für deutsche Unternehmen, die der Volksrepublik dafür Maschinen und Umwelttechnologie liefern könnten, heißt es in der Dera-Analyse. Doch sei auch zu berücksichtigen, dass das Rohstoffangebot in China knapper werden könne. Das gelte vor allem für Materialien, welche von der boomenden chinesischen Hightechbranche selbst benötigt würden. Dabei handelt es sich nicht um ein Randphänomen. Wie die Dera festhält, ist China bei 17 von insgesamt 27 Rohstoffen, die die EU als »kritisch« einstuft, weil sie für die Industrie künftig herausragende Bedeutung haben werden, der größte Produzent der Welt.

Bekanntestes Beispiel sind die »seltenen Erden«. Ohne sie kommt kein Computer, kein Smartphone, keine Solarzelle und kein Windrad aus. Wurden sie bis in die 1990er Jahre hinein vor allem in den Vereinigten Staaten gefördert, so hat sich seitdem China bei ihrer Produktion an die Spitze gesetzt. Heute dominiert es den Weltmarkt mit einem Anteil von gut 90 Prozent. Da könnten im Konkurrenzkampf der deutschen Hightechindustrie mit chinesischen Firmen um chinesische Rohstoffe leicht »Versorgungsengpässe« entstehen, warnt die Dera.

Als vor rund einem Jahr der US-Handelskrieg gegen die Volksrepublik eskalierte, wurde eine Zeitlang heiß diskutiert, ob Beijing den Verkauf »seltener Erden« in die Vereinigten Staaten einschränken werde. Das hätte die US-Produktion recht bald lahmgelegt. In Zeiten des anschwellenden westlichen Machtkampfs gegen China zeichnet sich hier wohl ein neues Konfliktfeld ab.