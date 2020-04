Atommülltransport während Coronakrise

Der Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel (Die Linke) erklärte am Montag zum Atomtransport des Urankonzerns Urenco von Gronau nach Russland:

Es ist unverantwortlich, dass Urenco selbst in der Coronakrise nicht auf die Uranmüllschiebereien von Gronau über Münster und Amsterdam (…) nach Russland verzichtet. Auch wenn es bei solchen Transporten mit radioaktivem, hochgiftigem Uranhexafluorid aus den Produktionsabfällen von Urenco nicht zu einem Unfall kommt, sind Sicherheitskräfte der Polizei und Transportarbeiter bei der Abfertigung und Durchführung dieser riskanten Transporte im Einsatz. So was sollte man den ohnehin schon belasteten Menschen in dieser Zeit nicht zusätzlich zumuten. Diese Transporte sind absurd: Das Anreicherungsunternehmen Urenco schickt abgereichertes Uran zur vermeintlichen Anreicherung nach Russland! Faktisch aber geht es darum, große Mengen von Uranmüll dauerhaft nach Russland zu exportieren, statt diesen in Deutschland endzulagern.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) forderte am Montag ein Zehn-Punkte-Sofortprogramm für Studierende und Beschäftigte an Wissenschaftseinrichtungen:

»Tausende befristete Beschäftigte und Lehrbeauftragte an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen wissen nicht, ob und wie es für sie weitergeht. Gleichzeitig sollen sie in einem Kraftakt Onlineangebote aus dem Boden stampfen, um das kommende Semester zu retten. Das passt nicht zusammen, deshalb müssen sofort alle Verträge zunächst um sechs Monate verlängert werden«, so Sylvia Bühler, für Bildung, Wissenschaft und Forschung zuständiges Mitglied im Verdi-Bundesvorstand.

Vor zehn Jahren wurde von der Plattform »Wikileaks« das Video »Collateral Murder« veröffentlicht. Dazu teilte der Verein Whistleblower-Netzwerk am Montag mit:

Das Video »Collateral Murder« ist weltweit zu einem Sinnbild für die Grausamkeiten des Krieges und das Leid der Zivilbevölkerung geworden. Die Verrohung im Denken, Reden und Handeln einer Hubschrauberbesatzung, die mit hörbarer Begeisterung Zivilisten erschießt, ist schwer anzusehen. Dabei drängt sich die Frage geradezu auf, welche Verbrechen die Befehlshaber solcher Mörder wohl sonst noch zu verantworten haben, von denen wir, in deren Namen Kriege geführt werden, nie erfahren. Und genau deswegen auch nicht erfahren dürfen.

Das erklärt die verbissene Gnadenlosigkeit, mit der vor zehn Jahren Chelsea (damals Bradley) Manning verfolgt wurde – und bis heute Julian Assange. Das erklärt die Anwendung des Espionage Act von 1917 gegen Whistleblower und nun, mit der Anklage gegen Assange, auch gegen Journalisten. Es geht um Abschreckung, Einschüchterung und damit die Verhinderung von Leaks. (...)

Das Video »Collateral Murder« wird im Zusammenhang mit dem seit dem 24. Februar in London laufenden Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange nun wieder viel im Internet und in den Medien zitiert und ganz oder ausschnittsweise gezeigt. Das dürfte für die amerikanische Regierung zu den unwillkommenen Nebeneffekten dieses Verfahrens zählen. Ob Assange tatsächlich an die USA ausgeliefert wird, hängt entscheidend von der Frage ab, ob ihn dort voraussichtlich ein rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren erwartet oder ein politischer Schauprozess.