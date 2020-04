Biersteuerstundung soll Brauereien stützen

Berlin. Die Stundung der Biersteuer soll Brauereien in der Coronakrise einen größeren finanziellen Spielraum verschaffen. »Um in der derzeitigen Lage die Liquidität von Brauereien zu verbessern und Arbeitsplätze zu schützen, haben sich das Bundesfinanzministerium und die Finanzministerien der Länder darauf geeinigt, dass die Biersteuer gestundet werden kann«, teilte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums auf dpa-Anfrage am Montag mit. Die Biersteuer stehe den Ländern zu und habe 2019 insgesamt rund 650 Millionen Euro betragen. (dpa/jW)