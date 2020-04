Systemrelevante Schiene

Arne Dedert/dpa Noch sei das Thema nicht akut, heißt es aus Gewerkschaftskreisen – dennoch: Kurzarbeit könnte bald auch für Bahnbeschäftigte anstehen

Die GDL, die Gewerkschaft der Lokomotivführer, prescht vor. Sie will den Abschluss eines Tarifvertrags zur Kurzarbeit mit einem coronabedingten Kündigungsschutz durchsetzen. Nach Angaben der GDL diskutieren eine Reihe von Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) aller Sparten über die Einführung von Kurzarbeit.

Aus diesem Grund fordert die Gewerkschaft, die Mitglied im Dachverband »DBB Beamtenbund und Tarifunion« ist, von ihren Tarifpartnern einen Vertragsabschluss, mit dem die Entgeltregeln bei Kurzarbeit festgelegt und ein Kündigungsverzicht für die Zeit der Pandemie beschlossen werden. »Mit der Einführung von Kurzarbeit geht nicht automatisch ein Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen einher«, rechtfertigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky seine Position am Montag im Gespräch mit jW.

Mehr noch: Die GDL will einen Anspruch auf einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld vertraglich fixieren. Demnach sollen unabhängig von der Höhe der angeordneten Kurzarbeit die Beschäftigten 90 statt der üblichen 60 Prozent ihres früheren Nettoentgelts erhalten. Tarifvertragliche Regelungen hierzu gebe es der GDL zufolge bislang nur bei der Deutschen Bahn (DB). Solche Klauseln sollen nun auch bei den anderen Tarifpartnern gelten. Und das sind bei der GDL immerhin 53 aus dem »Wettbewerbsmarkt«, zählte Weselsky auf. Dieser Zuschuss zum Kurzarbeitergeld soll außerdem um die entfallenden Zulagen für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit erhöht werden, verlangt er.

Das Kurzarbeitergeld anzuheben forderte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit ihren übrigen Einzelgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) bereits Ende März in einer Pressemitteilung. »Viele, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können, weil ihnen plötzlich 40 Prozent des Nettolohns fehlen, werden nun auf Grundsicherung angewiesen sein«, erklärte der EVG-Vorsitzende Torsten Westphal. Das erhöhe nicht nur die Unsicherheit bei den Beschäftigten, sondern bedeute einen erheblichen Mehraufwand für die ohnehin schon überlasteten Arbeitsagenturen oder Jobcenter.

In Rage bringt Westphal folgendes: »Ich halte es für ein Unding, dass die Arbeitgeber beim Kurzarbeitergeld zu 100 Prozent von den Sozialbeiträgen befreit werden, während die Beschäftigten davon keinen Cent sehen.« Deshalb drängt die EVG darauf, dass ein Teil der erstatteten Sozialversicherungsbeiträge genutzt wird, um das Kurzarbeitergeld aufzustocken. »Die soziale Balance«, betonte Westphal, »muss gewahrt bleiben.«

Noch sei Kurzarbeit bei der DB kein Thema, jedenfalls kein akutes, sagte Uwe Reitz, EVG-Pressesprecher, auf jW-Nachfrage. »Falls doch, dann werden DB-Mitarbeiter nach unserem Tarifvertrag 80 Prozent des Nettolohns erhalten.« Betriebsbedingte Kündigungen seien bis zum 31. Juli ausgeschlossen, so Reitz.

Nach jW-Informationen kommen am Mittwoch die Tarifpartner aus dem wettbewerbsorientierten Verkehrs- und Bahnsektor in einer Videokonferenz zusammen, um Optionen eines Vertragswerkes für Kurzarbeiter durchzuspielen. »Wir sind in der Friedenspflicht, Kraftmeierei ist jetzt fehl am Platze«, mahnte Weselsky. Klar sei für ihn aber auch, jetzt in Verhandlungen einzutreten, das Coronavirus orientiere sich nämlich nicht an Laufzeiten von Tarifverträgen.

Die Bahnunternehmen reagierten bislang nicht öffentlich auf die GDL-Forderungen, zeigen sich zugeknöpft – der Netinera-Konzern etwa. Dieser betreibt seit 2004 Personennahverkehr auf der Straße und Schiene, die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) gehört beispielsweise dazu. Netinera-Arbeitsdirektor Alexander Sterr ließ auf jW-Anfrage am Montag mitteilen, während laufender Verhandlungen mit der GDL keine Statements abzugeben. Ähnlich äußerte sich die Presseabteilung des »größten privaten Mobilitätsanbieters in Deutschland«, Transdev, gegenüber jW: »Aktuell werden wir nicht unsere Überlegungen zur Kurzarbeit vorlegen.«

Gesprächiger hingegen ist der Geschäftsführer von Mofair e. V., Matthias Stoffregen. Dem Interessenverband gehören nach eigener Aussage hierzulande die »bedeutendsten« im Schienenpersonenverkehr tätigen »privaten, unabhängigen und wettbewerblichen Verkehrsunternehmen« an. »Unser Grundsatz«, sagte Stoffregen dieser Zeitung, »ist immer, betriebsbedingte Kündigungen, aber auch Kurzarbeit zu vermeiden.« Es gehe schließlich darum, mehr Menschen und Waren auf die Schiene zu bringen.

Die Beschäftigten in »systemrelevanten Bahnberufen« verdienten neben Respekt einen umfassenden Schutz vor finanziellen Nachteilen und sozialen Ängsten – davon rückt Weselsky keinen Zentimeter ab. Mit einem Tarifvertrag Kurzarbeit werde dies sichergestellt. »Wir erwarten Einsichtigkeit auf beiden Seiten und«, so der GDL-Chef, »die Zustimmung der Arbeitgeber.«