Gewerkschafter fürchten Aus für »Germanwings«

Frankfurt/Köln. Gewerkschafter haben der Lufthansa AG vorgeworfen, die Coronakrise für einen rabiaten Konzernumbau nutzen zu wollen. Man gehe davon aus, dass noch in dieser Woche die Schließung der Tochtergesellschaft »Germanwings« mit rund 1.400 Beschäftigten verkündet werden solle, heißt es in einer Petition, die von Vertretern der Gewerkschaften UFO und »Vereinigung Cockpit« unterzeichnet ist. Das Unternehmen bezeichnete die Vermutungen zu Schließungsplänen am Montag als »Spekulationen«, zu denen es keine Beschlussvorlage des Vorstands gebe. Derzeit würden die Optionen für »Germanwings« überprüft. (dpa/jW)