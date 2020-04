Unverzichtbare Niedriglöhner

Felix Kästle/dpa Kranken- und Altenpfleger sind in den Kliniken rar – das wird sich im Coronaviruszeitalter kaum ändern

Auf Vermögensberater oder Rüstungsunternehmen kann die Welt schon mal verzichten. Anders ist es mit der Kranken- und Altenpflege. Schon lange mangelt es in diesen Bereichen an allen Ecken und Enden. In der Coronakrise wird das besonders deutlich. Es fehlt akut an Personal, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einer neuen, am Donnerstag veröffentlichten Studie wenig überraschend konstatiert. Eine Ursache seien zu niedrige Gehälter, mahnt die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA).

In Zeiten von knapp bemessenen Pflegesätzen und Fallpauschalen stellten die Gehälter für die Einrichtungen »einen wesentlichen Kostenfaktor« dar, begründete das IAB den desolaten Zustand. Die Bezahlung der Beschäftigten sei deshalb »weniger flexibel als in anderen Wirtschaftsbereichen«. Zwischen Ost- und Westdeutschland, den einzelnen Bundesländern, aber auch den Krankenhäusern oder Pflegeheimen variierten die Einkommen aber sehr stark, stellten die Autoren heraus.

Ihren Zahlen zufolge verdienen ausgebildete Krankenschwestern und -pfleger in westdeutschen Kliniken durchschnittlich knapp 3.500 Euro brutto im Monat. Im Osten sind es dagegen nur rund 3.100 Euro. Am höchsten lagen ihre Einkommen im Saarland. Dort beträgt der Lohn für eine Krankenschwester in einer Klinik im Schnitt gut 3.600 Euro. Am schlechtesten würde sie mit einem Brutto von weniger als 3.000 Euro in Mecklenburg-Vorpommern verdienen.

Fachkräfte in der Altenpflege werden noch mieser bezahlt. Im Westen bekommen sie für ihren schweren Job durchschnittlich knapp 3.000 Euro brutto, in den ostdeutschen Ländern müssen sie sich mit etwa 2.500 Euro monatlich zufriedengeben. Die Durchschnittsgehälter liegen nach IAB-Berechnungen in Baden-Württemberg mit knapp 3.200 Euro am höchsten. In Sachsen-Anhalt hingegen werden Altenpfleger mit rund 2.300 Euro abgespeist.

Auch die Helfer in dieser Branche können von geregelten Arbeitszeiten nur träumen. Trotzdem erhalten viele von ihnen nur Niedriglöhne. In westdeutschen Krankenhäusern verdienen sie rund 2.700 Euro monatlich, in den Kliniken im Osten der Bundesrepublik gibt es im Schnitt nur etwas mehr als 2.100 Euro. Auch hier gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern: Während sie in Rheinland-Pfalz mit einem Bruttogehalt von durchschnittlich 2.940 Euro rechnen können, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern über 1.000 Euro weniger.

Unter besonders prekären Bedingungen müssen derzeit viele Altenpflegehelferinnen die Betreuung pflegebedürftiger Senioren aufrechterhalten. Können sie in Nordrhein-Westfalen laut IAB mit gut 2.300 Euro brutto rechnen, erhalten sie in Sachsen im Schnitt weniger als 1.800 Euro, was einem Stundenlohn von etwas mehr als zehn Euro entspricht. Die niedrigsten Löhne zahlen demnach ambulante Pflegedienste.

Wie die Autoren betonen, haben sie in ihrer Studie nur die Durchschnittsgehälter für Vollzeitbeschäftigte ermittelt. Der Teilzeitanteil sei aber mit über 60 Prozent sehr hoch, betonte das BA-Institut. Die zwei Drittel der davon Betroffenen bekommen entsprechend niedrigere Löhne, stellen sie klar.