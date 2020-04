1.-Mai-Demo in Berlin soll stattfinden

Berlin. Der Vorbereitungskreis der Revolutionären 1.-Mai-Demo in Berlin hat auch in Zeiten der Coronakrise zum Protest auf der Straße aufgerufen. Dazu gebe es »mehr als genug Gründe«, heißt es in dem bereits vergangene Woche veröffentlichten Text, über den die dpa am Montag berichtete. Mit dem Aufruf wolle man »über den Sinn, Charakter und die Verantwortbarkeit von Aufrufen zu diesem Datum diskutieren«. Beim Protest auf der Straße werde man sich gegebenenfalls mit Schutzmasken und Handschuhen schützen. Im Text der Gruppe heißt es zudem: »Nicht die Polizei, nicht der Senat von Berlin und auch nicht die Bundesregierung entscheidet, ob der 1. Mai in Berlin stattfindet, sondern wir selbst.« (jW)