Coronakrise: Handy-App bald einsatzbereit

Berlin. Die geplante Handy-App zur Analyse der Coronainfektionswege ist nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun sehr bald einsatzbereit – schon in den kommenden Tagen oder spätestens Wochen. Weiter sagte der CDU-Politiker am Montag in der Sendung »Frühstart« der RTL/N-TV-Redaktion, eine solche Tracking-App sei Teil der Exitstrategie der Bundesregierung, um die angeordneten Kontaktverbote und anderen Beschränkungen schrittweise lockern zu können. Auch Regierungssprecher Steffen Seibert meinte am Montag, eine entsprechende Anwendung für Smartphones sei ein »ganz zentraler Baustein«, wenn man die Ansteckungsquote senken wolle. (dpa/jW)