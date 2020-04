Leichen auf den Straßen

Hintergrund: Coronavirus in Ecuador

Ecuador ist, gemessen an seiner Gesamteinwohnerzahl, das am stärksten von der Coronaviruspandemie betroffene Land Südamerikas. Am 29. Februar hatte die damalige Gesundheitsministerin Katalina Andramuño über den ersten bekannten Fall im Land informiert: eine in Spanien lebende Ecuadorianerin, die am 14. Februar in das Land eingereist war. Bereits einen Monat später wurden 1.924 Fälle gezählt, 58 Personen waren bis dahin an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Am Sonntag (Ortszeit) zählte das südamerikanische Land bereits 3.646 nachweislich Infizierte und 180 Todesopfer.

Angesichts der steigenden Zahl verhängte die Regierung ab dem 12. März den Gesundheitsnotstand und setzte den Unterricht an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen aus. Zwei Tage später wies Vizepräsident Otto Sonnenholzner an, die Luft-, See- und Landgrenzen des Landes für den Großteil des Verkehrs zu schließen. Am 16. März schließlich verhängte Präsident Lenín Moreno den Ausnahmezustand im ganzen Land, der seit dem folgenden Tag von einer Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr begleitet wird. Zu deren Einhaltung patrouillieren neben Polizisten auch Soldaten auf den Straßen. Alle öffentlichen Veranstaltungen sind verboten. Das am stärksten von der Pandemie betroffene Departamento Guayas mit seiner Hauptstadt Guayaquil wurde am 22. März zusätzlich zur »Zone nationaler Sicherheit« erklärt, wodurch das Militär die Kontrolle über den öffentlichen Raum übertragen bekam.

Unterdessen hat die Coronakrise auch Auswirkungen auf das Regierungskabinett. Nachdem sie fehlende finanzielle Mittel zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus im Gesundheitssystem angeprangert hatte, trat Gesundheitsministerin Andramuño am 21. März von ihrem Amt zurück. Nur einen Tag zuvor hatte sie angesichts der Beschwerden von Angestellten im Gesundheitssektor noch behauptet, die Krankenhäuser seien mit allem Nötigen zur Bekämpfung der Pandemie ausgestattet. An ihre Stelle trat der Kardiologe Juan Zevallos López. (fres)