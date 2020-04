Spaltung doch nicht erwünscht

Annegret Hilse/REUTERS Jörg Meuthen (Archivbild) kriegt kalte Füße

AfD-Chef Jörg Meuthen hat versprochen, die von ihm losgetretene Debatte über eine mögliche Aufspaltung der Partei in einen »sozialpatriotischen« und einen »freiheitlich-konservativen« Flügel zu beenden. In einem Beschluss, den der Bundesvorstand der Partei am Montag in einer Telefonkonferenz einstimmig fällte, heißt es, Meuthen habe eingeräumt, er habe mit derartigen Äußerungen in seinem Interview vergangene Woche »einen großen Fehler begangen«. Der Vorsitzende wolle »die Diskussion nicht weiterführen«. Der Bundesvorstand begrüßte »diese Klarstellung« und bejahte »die Einheit der Partei«.

Derweil hat der Vorsitzende der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Uwe Junge, das Ende seiner Politkarriere angekündigt. Auch aus gesundheitlichen Gründen habe er sich entschlossen, nicht mehr für den Landtag in Mainz zu kandidieren, hieß es in einer Mitteilung der Fraktion vom Sonntag abend. Nach Ablauf dieser Legislaturperiode 2021 werde er in den Ruhestand gehen, kündigte der 62jährige Oberstleutnant a. D. an. In Rheinland-Pfalz wird am 14. März kommenden Jahres ein neuer Landtag gewählt. Junge war 2015 Vorsitzender der rheinland-pfälzischen AfD geworden und dies bis November 2019 geblieben. Er hatte sich zwar mehrfach von Björn Höcke, dem Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef und Wortführer des rechtsnationalen »Flügels«, distanziert, ist aber selbst für die Äußerung bekannt, er wolle »alle Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger, Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen«, wie er Ende 2017 auf Twitter schrieb.

Trotz der bundesweit geltenden Kontakteinschränkungen wollen sich an diesem Dienstag mehrere Dutzend AfD-Politiker zu einer Sonderfraktionssitzung im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestags treffen. In einem großen Anhörungssaal könne der Mindestabstand von 1,5 Metern zum Infektionsschutz zwischen den 60 angemeldeten Abgeordneten eingehalten werden, sagte AfD-Fraktionssprecher Christian Lüth am Montag der Deutschen Presseagentur. (dpa/jW)