Schutzlos ausgeliefert

Elias Marcou/REUTERS Ein Mädchen mit Atemschutzmaske in der Nähe des Flüchtlingslagers Moria auf der Insel Lesbos (2.4.2020)

Während die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten und die europäischen Institutionen mauern, verschlimmert sich die Lage der Kinder in den griechischen Flüchtlingslagern weiter. Leonidas Spyrou, Bürgermeister der Gemeinde Promachonas im Nordosten des Landes, ging in der vergangenen Woche mit harscher Kritik an die Öffentlichkeit: Die rechte Regierung des Premiers Kyriakos Mitsotakis habe seit Mitte März rund 600 Flüchtlinge von den Inseln Lesbos und Chios in ein Lager in der Nähe seines Dorfes gebracht – »in eine Gegend, wo wir nicht einmal unser Vieh halten, niemand kann dort leben«.

Die Lage verschärfte sich am Wochenende erneut, nachdem die Einwanderungsbehörde nach Moria auf Lesbos ein zweites Camp in Malakasa nahe der Hauptstadt Athen abgeriegelt hatte. Ein 53jähriger Mann aus Afghanistan war dort positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden.

Gegenüber der linken Zeitung I Avgi sagte Spyrou, unter den Ausgesetzten seien rund 50 Kinder und ein Säugling. Sein Appell an die Parlamentsabgeordneten der Region sei unbeantwortet geblieben, klagte der Bürgermeister.

Wie Rundfunk- und Fernsehstationen in Athen seit Tagen berichten, hätten Mitsotakis und sein Migrationsminister Panagiotis Mitarakis wiederholt versichert, dass das griechische Asylgesetz nach wie vor in Geltung sei. Allerdings hatte der Regierungschef das Recht auf Asyl Anfang März »für zunächst einen Monat« ausgesetzt und den wenigen als Asylbewerber akzeptierten Flüchtlingen die Unterstützung aus dem Staatshaushalt gestrichen. Der Aufschrei der Kommunalpolitiker auf den Kykladeninseln und in den Regionen am Grenzfluss Evros (türkisch Meric) ließ Mitsotakis weitgehend unbeeindruckt. Den internationalen Hilfsorganisationen und der linken Parlamentsopposition richtete sein Minister Mitarakis aus: »Wer Asyl erhält, ist anschließend für sich selbst verantwortlich.«

Ein Großteil der schätzungsweise 5.000 Kinder und Jugendlichen – 1.200 allein im Lager Moria auf Lesbos – ist nach Angaben der »Ärzte ohne Grenzen« zudem »akut suizidgefährdet«. Der Präsident der Organisation, Christos Christou, schilderte der Pariser Kulturzeitschrift Les Inrockuptibles, wie in den vergangenen Monaten Kinder versucht hätten, »ihrem Leben ein Ende zu setzen«. In dem Interview sagte er: »Diese Kinder haben den stummen Blick von Menschen, die jegliches Interesse am Leben verloren haben.« Christou hatte die Lager auf den Inseln im vergangenen Sommer besucht und war, wie er es gegenüber den Pariser Journalisten ausdrückte, »schockiert von der Ohnmacht meiner Kollegen und den unmenschlichen Bedingungen, die in den Camps herrschen«.

Die Hilferufe der betroffenen Mediziner, ihrer Patienten und der vor Ort kämpfenden Bürgermeister und Kommunalpolitiker scheinen inzwischen zumindest bei einigen wenigen Abgeordneten des deutschen Bundestags und der Parlamente verschiedener EU-Mitgliedstaaten angekommen zu sein. Ob die Evakuierung der Kinder aber stattfinden wird, ist fraglich.

I Avgi kritisierte unterdessen den »fortgesetzten Rechtsbruch« Athens. Die oppositionelle Zeitung spielte damit nicht nur auf die völkerrechtswidrige Asylregelung an, sondern auch auf die regelmäßigen, von Mitsotakis offenbar geduldeten »Push-Backs«, wie das gewaltsame Zurücktreiben oder Verschleppen der aus der Türkei ankommenden Kriegsflüchtlinge genannt wird.