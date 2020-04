Tarifverträge für Spediteure gefordert

Berlin. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) fordert die regionalen Unternehmerverbände im Speditions- und Logistikgewerbe auf, tarifvertragliche Regelungen für Kurzarbeit zu vereinbaren. »Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, in der Branche zu zeigen, dass der Schutzschirm, den wir alle gemeinsam finanzieren, auch über die Beschäftigten im Bereich Speditionen, Logistik, Paket- und Briefdienste gespannt wird«, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis am Donnerstag. Statt regelmäßig über das schlechte Branchenimage zu jammern, wäre hier ein deutliches Signal in Richtung der Beschäftigten und der Öffentlichkeit notwendig. Das Kurzarbeitergeld müsse dringend und deutlich aufgestockt werden.(jW)