Kraftfahrer und Köche raten von Beruf ab

Düsseldorf. Rund 30.000 Beschäftigte haben auf dem Gehaltsportal Lohnspiegel.de, das vom gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) betreut wird, die Frage beantwortet: »Würden Sie einem jungen Menschen raten, Ihren Beruf zu ergreifen?« Ganz oben auf der Liste derjenigen, die mehrheitlich mit einem Nein reagierten, stehen demnach Bankkaufleute, die offenbar in der Branche keine Zukunft mehr sehen, sowie die beiden Knochenjobs Berufskraftfahrer und Koch. Es folgen gleich drei Berufe aus dem Einzelhandel: Verkäufer, Kassierer und Einzelhandelskaufleute. Die Daten wurden vor Beginn der Coronakrise erhoben, spiegeln also die aktuelle Gefährdungslage noch nicht wider, teilte das WSI am Freitag mit. (jW)