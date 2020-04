Everett Collection/Picture Alliance Kannte sich auch mit Blumen aus

Vor 100 Jahren wurde Charles Bukowski geboren, die Mutter aller Väter der Underground-Literatur. Wie kaum einer verkörperte er das »Schreiben als Selbstbehauptungsprogramm« (F. Schäfer), eine brutale wie zärtliche Gegenwehr gegen die Zumutungen der Plebejerexistenz. Unser Autor geht vor dem Jubiläum am 16. August in loser Folge der anhaltenden Faszination Bukowskis auf den Grund. (jW)

Er würde sich »auf jeden Fall als eine merkwürdige Type bezeichnen, als eine seltsame Kreatur, die plötzlich auftaucht und eigenartige Töne von sich gibt, wie man sie bis dahin eigentlich noch nicht so gehört hat«, meint Charles Bukows­ki im Express-Interview mit Thomas Kettner. »Nichts Außergewöhnliches, aber irgendwie interessant, auf eine merkwürdig kaputte musikalische verrückte Art. Ich glaube, ich habe so ein bisschen etwas, was die meisten Schriftsteller einfach nicht haben. Ich bin eine störende Missbildung.«

Es ist ein menschenfreundliches, mir sehr sympathisches Verständnis von Kunst, das Bukowski hier skizziert. Das Handicap, eine wie auch immer geartete Benachteiligung des Künstlers garantiert seiner Ansicht nach erst eigentlich die Originalität des Kunstwerks. Man könnte nun fragen, wie die bei ihm aussieht. Er meint wohl nicht so sehr sein Unvermögen, metrisch korrekte Verse zu schreiben, hübsche Reime zu finden oder sich eines eleganten Stils zu befleißigen etc. Vermutlich denkt er eher an seine fundamentale Unfähigkeit, sich zu integrieren und seinen Platz zu finden im Kollektiv. Diese Asozialität oder, anders herum formuliert, diese egozentrische Quertreiberei zieht alles andere nach sich, auch sein formales Renegatentum. Er will kein Teil des regulären Literaturbetriebs werden, er will sich in keine Traditionslinie einreihen, sondern sein ganz eigenes Ding machen. Dass er damit auch eine Tradition fortsetzt, die des »dirty realism«, weiß er selbst. Aber auch gegen deren Exponenten (Hemingway, Miller, Kerouac etc.) teilt er immer wieder aus, um seine solitäre Position zu behaupten. Kritiklos gelten lässt er eigentlich nur seinen literarischen Hausgott John Fante.

Seine Randständigkeit, sein forciertes Einzelgängertum, auch das analysiert er in der Interviewstelle ganz nebenbei, ist der Schlüssel zu seinem Erfolg. Man ist mindestens so neugierig auf ihn wie auf seine Texte. Man kann das Werk nicht ablösen von seinem Autor, er steht mit seiner Person dafür ein. Dieses Authentizitätspostulat kontaminiert die Lektüre. Der Leser braucht die »merkwürdige Type« im Off, die Vorstellung, dass die Kaputtheit des Erzählers und Protagonisten keine Rolle ist, sondern echt, gewissermaßen existentiell verantwortet.

Bukowski selber hat einer solchen Lesart Vorschub geleistet, indem er stets darauf bestanden hat, dass es sich bei seinen Geschichten maßgeblich um eigenes Erleben handelt, wenn man mal von den offensichtlich fiktionalen, den wenigen parabelhaften oder surrealen Storys absieht. Meistens trägt der Ich-Erzähler ja auch seinen Namen oder den daran angelehnten Nom de Guerre Hank Chinaski. »Ich bin zu 93 Prozent der Mensch, den ich in meinen Gedichten präsentiere. Die restlichen 7 Prozent sind das, was das Leben durch die Kunst schöner macht und was ich als Hintergrundmusik bezeichnen würde«, konzediert er.

Sein Freund und Übersetzer Carl Weissner hat dieser Behauptung Rechnung getragen, indem er Bukowskis Bücher von Anfang an mit Porträts, Interviews, Briefen und Fotos flankierte, die vor allem den Zweck hatten, die Kluft zwischen Literatur und Leben aufzufüllen. Und er hat entsprechend vergrätzt reagiert, wenn die Feuilletons ein abweichendes Bild vom Alten zeichneten. Er wusste genau, dass ein Echtheitszertifikat nötig war für die guten Auflagenzahlen. Ein Bukowski, der einfach nur dreckige Literatur schreibt, ohne sich selber dreckig gemacht zu haben, ist nicht mal die Hälfte wert. Und so falsch ist es ja auch nicht. Bukowski schreibt Faction-Literatur, dieses Hybrid-Ding, hart an der eigenen Vita entlang, die sich beim Tippen in etwas verwandelt, das weitaus mehr ist als Leben plus Hintergrundmusik. Nämlich Kunst.