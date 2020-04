So bebt die Hand

jW

Die Tafel, auf der mit Kreide die Namen von Besuchern geschrieben werden, ist seit Wochen leer. In einem der leeren Gästezimmer wohnt der Praktikant. In einem anderen kocht er. Uns Eingesperrten geht es soweit gut. Reihum werden alle täglich vom Kater des Hauses besucht. Sein Name ist Rosso. Sein Alter kann sich sehen lassen. 15 Jahre jung ist er, schlanker Körperbau, weiß-feuriges Fell und eine etwas zu helle Stimme, wenn er miaut.

Unser Verhältnis beruhte bisher auf Gleichgültigkeit. Ich kann ganz gut mit Tieren, solange sie mich nichts angehen. Wir nehmen uns wahr und das war’s dann schon. In der Quarantäne hat sich das geändert. Rosso sitzt neben mir auf dem Sofa und wird, wenn er schnurrt, kurz angefasst. Auf meinem Laptop darf er sich aber noch nicht den Hintern wärmen. Sooft er es auch versucht, ich schiebe ihn rüde beiseite.

Rosso ist selbst streng und wählerisch. Zu Hause, so wird erzählt, fischt er einzelne Happen aus ihm nicht wohlfeilen Futter heraus, hält sie demonstrativ der Besitzerin hin, lehnt hernach die gesamte Mahlzeit ab und tritt in Hungerstreik bis ihm die sauteure Lieblingsmarke serviert wird.

Da Vinci nannte die Katze das Meisterstück der Natur. Petrarca teilte die Menschheit in Katzenliebhaber und vom Leben Benachteiligte. Den Wechsel von der einen Gruppe zur anderen vollziehe ich gerade. Rosso und ich grüßen uns schon von weitem. Er setzt sich vor die Treppe. Wir unterhalten uns kurz. Dann streift er weiter oder lässt sich überreden, mal bei mir reinzuschauen. Meist wird aus dem Kurzbesuch ein überlanger Aufenthalt.

Der Besucher ist mir Augenweide und Zirkusschönheit. Ich bin jedoch noch weit davon entfernt, ihm Herz und Verstand anzudichten oder ihn gar wie Ringelnatz zu bedichten: »Schöne Fraun mit schönen Katzen, / wem von ihnen man dann schmeichelt, / wen von ihnen man gar streichelt, / stets riskiert man, dass sie kratzen.« Und doch säuselt immer häufiger Charles Baudelaire in meinem Ohr, blicke ich Rosso nur so an: »Wenn ich dich geruhsam streichle, / am Kopf und auf dem schlanken Rücken, / so bebt die Hand mir vor Entzücken, / auf dass ich dich noch mehr umschmeichle.«