Seit ein paar Stunden steht Renate vor unserer Tür. Sie hat ihren festen Platz auf der dritten Treppenstufe nach hinten heraus. Wenn wir dort rauchen oder Sonne tanken, ist sie an unserer Seite. Wenn sich Wetterumschwung ankündigt, holen wir sie rein. Sie darf dann auf dem Küchentisch stehen. Renate darf nicht nass werden. Ich wollte ihr den Namen Joe geben, konnte mich aber damit nicht durchsetzen. Heimlich nenne ich sie Speranza. Ich hätte auch nichts dagegen, sie Zukunft zu rufen. Renate ist eine Tomatenpflanze, wenige Zentimeter groß. Sie ist von uns adoptiert worden und in der Quarantäne nun also unser liebster Zeitvertreib. Wir werden Renate päppeln und dann ins Beetbett pflanzen. Dort wird sie gedeihen und Früchte tragen, die wir nicht mehr ernten können. Denn unsere Tage sind Ende Juni vorbei. Nach uns kommende Stipendiaten essen die Tomaten.

Ich meine, dass Renate mit mir auf irgendeine schöne Weise kommuniziert. Warum ich sie ausgerechnet Joe habe nennen wollen, fragt sie. Das ist leicht erklärt, meine Liebe, sage ich. In Bern traf ich einst auf einen, der behauptete, zweimal im Jahr mit Joe Cocker zusammenzukommen. Du und Joe Cocker, fragte ich ungläubig und wurde über den Sänger aufgeklärt, der ein Toptomatenfachmann gewesen ist. Es war seine Leidenschaft, sage ich sanft zu Renate. Auf seinen Schallplatten könnte genauso gut eine von euch prunken, wie bei den Beatles der Apfel. Als sein Faible sich herumgesprochen hatte, schenkte man ihm überall, wo er auftrat, wertvolle Tomatensamen für seine Mad Dog Ranch.

Renate schweigt. Wind rüttelt sie sanft. Der Vater des Sängers hatte auch schon Tomaten gepflanzt, rede ich unbeirrt weiter. Als der starb, fing Sohnemann Joe damit an. 30 Sorten züchtete er, nahm an zahlreichen Messen teil, fast hätte eine Züchtung seinen Namen verliehen bekommen. »Der Geruch unseres damaligen Gewächshauses«, schrieb Joe Cocker in seinen Memoiren, »ist mir immer in Erinnerung geblieben«. Wie ich mich erheben will, stuckt Renate mich in die Seite. Kannst mich ruhig Joe nennen, meine ich sie reden zu hören. Cocker wäre mir auch recht. Tolle Entwicklung, sage ich mir, der Beginn einer Big Friendship.