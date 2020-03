Alles für die »Wirtschaft«

Michael Kappeler/dpa Halten vorläufig Sicherheitsabstand: Peter Altmaier (links) und Olaf Scholz (rechts) im Bundestag (Berlin, 25.3.2020)

Rund zwei Wochen ist es her, dass das öffentliche Leben wegen der Coronapandemie auf ein Mindestmaß heruntergefahren wurde. Eine wirklich nachhaltige Wirkung der Maßnahmen ist bislang noch nicht zu erkennen: Die Zahl der gemeldeten Infektionen lag am Montag bei mehr als 62.000. Doch in dieser Gesellschaft müssen die Geschäfte eher früher als später wieder laufen – und so schoben bürgerliche Medien, einzelne Politiker von FDP und Union sowie Vertreter der »Wirtschaft« am Wochenende eine Debatte über die Lockerung des »Lockdowns« an.

»Wie kommen wir da wieder raus?« fragte etwa der Spiegel auf seinem Titel und warnte vor einem »Zusammenbruch der Ordnung« bei einem längeren Andauern des aktuellen Zustands. Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, warnte in einem Gastbeitrag gar vor einer »Revolution der Mittelschicht«, wenn die Coronakrise »massenweise Arbeitsplätze vernichtet und private Aktiendepots pulverisiert«. Sein Chef, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, machte am Sonntag Druck. »Der jetzige Zustand darf keinen Tag länger dauern, als es medizinisch geboten ist«, sagte er am Sonntag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag).

Vertreter der Bundesregierung und mehrere Länderchefs bemühten sich, die Debatte einzuhegen. So erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Sonntag in der ARD, es sei zynisch, »wenn einige jetzt beginnen, darüber zu diskutieren, dass gesundheitliche Fragen hintanstehen sollen und dass wirtschaftliche Fragen vorangehen«. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schrieb auf Twitter, Forderungen nach Lockerung der Maßnahmen seien »verfrüht und deshalb falsch, solange eine deutliche Verlangsamung der Zahl der Neuinfektionen nicht erreicht ist«. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sagte im ZDF, der »essentiellste Maßstab« sei, dass jeder stationär behandelt werden könne, für den dies nötig sei. Vor dem 20. April sei mit Lockerungen der Maßnahmen nicht zu rechnen.

Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) riet dazu, »die Nerven zu behalten«. Die Wirkung der angeordneten Maßnahmen komme »mit einer bestimmten Verzögerung«. Seine Kollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), ging in den »Tagesthemen« noch einen Schritt weiter. Nach ihrer Einschätzung sehe es so aus, dass »wir uns das Kontaktverbot Richtung Osterferien noch einmal anschauen und in meinen Augen eher noch konkretisieren und verschärfen müssen«. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist der Auffassung, es gebe keinen Anlass zu Entwarnung. Es sei nicht die Zeit für einen vorschnellen »Exit«, sagte er am Montag in München. Das CDU-Präsidium warnte nach einer Telefonschalte am Montag davor, bereits über eine Beendigung der Maßnahmen zu reden. »Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen«, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Bernd Riexinger, Kovorsitzender der Linkspartei, nannte die Forderung nach einer Lockerung des »Lockdowns« zu Ostern »verantwortungslos«. Es könne nicht angehen, dass »wirtschaftliche Interessen schwerer wiegen als Leben und Gesundheit von Millionen von Menschen«, sagte er am Montag.

Unterdessen zeigt sich, dass die Coronakrise, die schlagartig auch dazu geführt hat, dass über die Klimakrise kaum noch geredet wird, den Höhenflug von Bündnis 90/Die Grünen gestoppt hat. In Umfragen vom Wochenende fielen die Ökoliberalen, die zuletzt bei deutlich über 20 Prozent und damit nur noch knapp hinter der CDU lagen, auf 17 (Forsa) bzw. 19 Prozent (Kantar, früher Emnid). Die Union profitiert dagegen offenbar davon, dass sich die Bundeskanzlerin unverhofft als Krisenmanagerin inszenieren kann. Sie gewann im Vergleich zu Anfang März mehrere Prozentpunkte dazu. Auch der AfD, die vor der Pandemie in den Umfragen noch bei etwa 15 Prozent lag, scheint die Coronakrise zuzusetzen. Forsa sieht die Partei nur noch bei neun Prozent.