Ausgangssperren und Abschiebungen

Stephanie McGhee/Reuters Bauarbeiter in Kuwait auf dem Weg zu einer Gesundheitskontrolle (Ahmadi, 28.3.2020)

Sie befänden sich seit zehn Tagen im »Lockdown« und wüssten nicht, wann dieser Zustand enden werde. Das sagte ein Ingenieur aus Pakistan, der im Emirat Katar arbeitet, einem Bericht vom Mittwoch zufolge gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Mann lebe wie Zehntausende andere ausländische Werktätige in der Labour City (Arbeiterstadt) von Doha. Die Behörden hätten der Agentur zufolge das Gebiet abgeriegelt, nachdem dort Dutzende positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden seien.

Die Regierung von Katar wurde vergangene Woche von 16 Nichtregierungsorganisationen vergangene Woche in einem Brief dazu aufgefordert, für eine bessere medizinische Versorgung der Arbeiter und mehr Schutz vor der Ansteckung mit dem Virus zu sorgen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB), die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF) und die Bau- und Holzarbeiter-Internationale (BHI).

In der »Arbeiterstadt«, die im Industriegebiet von Doha liegt, wohnen offiziell rund 70.000 Menschen. Die allermeisten stammen aus Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesch und den Philippinen. Sie schuften für wenig Geld bei der Müllabfuhr, als Köche und Kellner in den Restaurants, als Hausangestellte bei reichen Kataris oder auf einer der zahlreichen Baustellen im Land. Nach Feierabend kehren sie zurück in die Labour City.

Die ausländischen Lohnabhängigen sollen prinzipiell außerhalb ihrer Arbeitszeit so wenig Kontakt wie möglich zur einheimischen Bevölkerung haben. Deshalb verfügt die Labour City über Kinos, Basare, Einkaufscenter, ein Krankenhaus, zwei Moscheen und ein Cricket-Feld. Diese Einrichtungen sind nun jedoch schon seit dem 18. März geschlossen. Lediglich der Gang zum Supermarkt ist noch erlaubt. Die Polizei überwacht streng die Einhaltung der Ausgangssperre.

Die im November 2015 eröffneten Unterkünfte seien in vielen Fällen überfüllt und unhygienisch, kritisieren die Organisationen in ihrem Beschwerdebrief. Dadurch ließe sich die weitere Ausbreitung der Pandemie praktisch nicht verhindern. Das Emirat versprach vergangene Woche, umgerechnet 780 Millionen Euro bereitzustellen, um die Situation in der Labour City zu verbessern. Das Geld soll auch für Lohnfortzahlungen genutzt werden.

Manchen Arbeitern droht offenbar sogar die Abschiebung. »Einigen nepalesischen Journalisten zufolge hat Katar seit dem 16. März Hunderte nepalesische Arbeiter deportiert«, heißt es im Schreiben an die Regierung. »Es ist unklar, ob diese Arbeiter vor ihrer Abschiebung auf Covid-19 getestet wurden, was die Grundlage ihrer Deportation war und ob sie ausstehenden Lohn erhielten.« Ein nepalesischer Offizieller hatte am 30. März gegenüber AFP von mindestens 20 Staatsangehörigen gesprochen, die dorthin abgeschoben wurden, weil sie die Quarantäneregeln missachtet hätten. Die Regierung von Nepal habe vergeblich versucht, das zu verhindern.

Mehr Erfolg hatten offenbar Indien und die Philippinen. Die Regierungen in Neu-Delhi und Manila insistierten in Kuwait gegen die geplante Ausweisung von 340 Staatsbürgern, die gegen die Ausgangssperren verstoßen hatten, berichtete das Nachrichtenportal Kuwait Online Media am 26. März. Die beiden Länder verlangen vom Emirat, die Personen vorher zu testen.

Die 16 Organisationen kündigten jedenfalls an, ihren Brief ebenfalls an andere Regierungen in der Golfregion zu schicken, wo es für ausländische Arbeiter teilweise noch schlechter aussieht als in Katar. In Saudi-Arabien sollen Beschäftigte zum Beispiel laut AFP von den Bossen gezwungen worden sein, weiter zu arbeiten, während die saudischen Kollegen bei vollem Lohn zu Hause bleiben dürfen.