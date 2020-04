Denkmaldemontage in Prag: FIR empört über Geschichtsrevisionismus

Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer – Bund der Antifaschisten (FIR) protestiert in einer am Wochenende verbreiteten Erklärung gegen die Beseitigung des Denkmals für Sowjetmarschall Iwan S. Konew in Prag:

Während in der ganzen Welt – trotz ­Coronapandemie – die Erinnerung an den 75. Jahrestag der Befreiung Europas von Faschismus und Krieg lebendig gehalten wird und dabei der Opfer gedacht und die Befreier der Antihitlerkoalition geehrt werden, leistet sich eine Prager Bezirksregierung einen politischen Skandal, der an Provinzialität und Kleingeistigkeit nicht zu überbieten ist.

Trotz internationaler Proteste und Eingaben auch an die tschechische Staatsregierung wurde am Freitag, dem 3. April, das Denkmal für Marschall Konew, der als Oberkommandierender die militärische Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz und der Tschechoslowakei erreicht hatte, demontiert und abtransportiert. Noch vor wenigen Wochen, am 27. Januar 2020, hatten an diesem Denkmal tschechische Antifaschisten im Gedenken an die Opfer der faschistischen Vernichtungspolitik eine Ehrung für Marschall Konew vorgenommen.

Offensichtlich versuchte die Bezirksregierung die Ausnahmesituation wegen der gesundheitlich bedingten Ausgangsbeschränkungen zu nutzen, diese Schändung des Denkmals ohne öffentliche Proteste durchzuführen. Man wollte offenbar verhindern, dass anlässlich des Befreiungstages der tschechischen Hauptstadt oder am Tag des Sieges erneut Tausende Prager Bürger zu diesem Denkmal pilgern und dort mit Blumen und anderen Ehrungen der Befreier gedenken.

Ausgehend von der skandalösen Erklärung des Europäischen Parlaments vom 19. September 2019, die insbesondere in den baltischen Staaten und in Polen als Legitimation zur Beseitigung von Orten der Erinnerung an die Befreier genutzt wurde, erleben wir in Prag nun ein weiteres erschreckendes Beispiel für die Folgen dieses Geschichtsrevisionismus.

Die FIR und ihre Mitgliedsverbände sind sich aber sicher, dass die tschechischen Antifaschisten und viele Bürgerinnen und Bürger trotz dieses Frevels die Erinnerung an die Befreier bewahren werden und in würdigen öffentlichen Formen an Marschall Konew und die Tausenden Kämpfer in den Reihen der Roten Armee, die die Befreiungsleistung vollbracht haben, erinnern werden.

Angesichts der aktuellen Situation der Flüchtlinge in griechischen Auffanglagern kritisierte Sylvia Gabelmann, Bundestagsabgeordnete von Die Linke, am Sonntag die Haltung der Bundesregierung:

Noch immer werden Zehntausende Flüchtlinge in Lagern auf den griechischen Inseln vollkommen allein gelassen. Die Situation in den völlig überfüllten Lagern ist unmenschlich. Eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung findet nicht statt. Die hygienischen Zustände sind unerträglich. Mit jedem Tag mehr, an dem solche Zustände geduldet werden, steigt die Gefahr einer Ausbreitung schwerer Krankheiten. Sollte sich das Coronavirus in den Hütten und Zelten der Menschen ausbreiten, könnte dies für Tausende Menschen den Tod bedeuten. Die menschenverachtende Ignoranz der EU – und allen voran der deutschen Bundesregierung – ist unerträglich und stellt nichts anderes als eine unterlassene Hilfeleistung dar.

Dass die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD sich nunmehr seit Monaten weigert, den Menschen zu helfen und sie zu retten, kann als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet werden. Die Ignoranz der bundesdeutschen Politik ist vor allem vor dem Hintergrund besonders perfide, dass Dutzende Städte und Kommunen sich seit geraumer Zeit bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen.