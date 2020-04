Märchenonkel des Tages: Dietmar Hopp

Uwe Anspach/dpa Waffenstillstand? Nicht mit Dietmar Hopp

Wenn alle Welt auf die Coronakurve starrt, nutzt Dietmar Hopp die Chance zum Überraschungsangriff. »Mich zum Gesicht für den Kommerz zu machen, ist wirklich nicht nachvollziehbar«, las der 79jährige am Sonnabend im ZDF-»Sportstudio« vom Teleprompter ab. »Leider war die Hetze so perfekt inszeniert, dass Ultras vieler Vereine mitgemacht haben. Ich will das aber alles gerne vergessen, wenn es von nun an Geschichte ist.« Und dann verlieh der gute Mann von Sinsheim einer märchenonkelhaften Hoffnung Ausdruck, die die Herzen der Fernsehgemeinde höher schlagen lassen sollte. All jenen Fans, die ihn »grundlos seit 13 Jahren beschimpfen«, würde er liebend »gerne mal (s)eine Geschichte mit der TSG Hoffenheim erzählen, die nun schon 66 Jahre andauert«.

Es wären weniger gelassene Reaktionen der organisierten Fans vorstellbar gewesen, sie ließen das Angebot an sich abperlen. Hopp habe »bis heute nicht verstanden«, worum es bei den Protesten »wirklich ging«, erklärte Sig Zelt vom Bündnis »Pro Fans«, und erläuterte mit Engelsgeduld ein weiteres Mal, dass sie vor allem gegen die Kollektivstrafen durch den DFB gerichtet waren. Der habe die Fanszenen übrigens dazu erzogen, »möglichst beleidigend und laut vor(zu)gehen«. »Im gesitteten Dialog« dürfe man bestenfalls in der Toilette »mitbestimmen, ob die Seifenschale links oder rechts vom Wasserhahn angebracht wird«.

Rainer Vollmer vom Dachverband »Unsere Kurve« nannte es »unglücklich« und »unpassend« von Hopp, in der Coronakrise »ein solches Fass wieder aufzumachen«. Kein organisierter Fan würde in diesen Zeiten drauf eingehen: »Wir haben aktuell ganz andere Sorgen.« Das Thema sei »derzeit egal«, bestätigte auch Jan-Henrik Gruszecki vom »Bündnis Südtribüne«. »Das Statement von Dietmar Hopp spricht für sich.« Wer also ist in dieser Sache das hässliche Gesicht des Fußballs?