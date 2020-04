»Wir verlassen uns nicht auf den Staat«

Britta Pedersen/dpa Sogenannte Gabenzäune, an denen Tüten mit Spenden für Bedürftige angebracht werden, gibt es auch in Berlin

Die »Coronahilfegruppe Köln« unterstützt Wohnungslose und Geflüchtete mit sogenannten Gabenzäunen und macht Nachbarschaftshilfe ganz praktisch. Wie sind Sie organisiert?

Wir haben uns Mitte März als Netzwerk gegründet, als in Köln die Zahlen von Coronainfizierten in die Höhe gingen. Hauptsächlich machen antifaschistisch und sozial engagierte Aktivistinnen und Aktivisten mit. Wir stellen über Facebook eine Plattform zur Verfügung, über die sich Menschen in ihren Nachbarschaften engagieren können. In verschiedenen Stadtteilen organisieren wir Hilfsangebote, damit Tüten mit notwendigen Lebensmitteln an Zäunen plaziert werden können. Wir vermitteln auch Einkaufshilfen und Botengänge für Bedürftige. Wenn es um Verhaltensregeln geht oder Unsicherheiten bestehen, stehen wir ebenfalls zur Seite. Aktiv dabei sind unter anderem das Rheinische antifaschistische Bündnis gegen Antisemitismus, kurz »Raba«, das Autonome Zentrum Köln sowie Einzelpersonen.

Vor einigen Tagen forderte der Sozialdezernent der Stadt Köln, Harald Rau, laut einem Bericht, Gabenzäune für Obdachlose müssten »aus Hygienegründen« geräumt werden. Wie werten Sie das?

Das Gegenteil ist der Fall: Durch unsere Arbeit erhalten wir die hygienischen und existentiellen Bedingungen von Geflüchteten und Wohnungslosen aufrecht. Sie sind von der räumlichen Distanzierung besonders betroffen.

Gegenüber jW bestätigte ein Sprecher der Stadt Köln, dass Sozialdezernent Rau aus hygienischen und lebensmittelrechtlichen Gründen dazu aufgefordert habe, nicht die Gabenzäune zu beliefern, sondern die »Tafel« und andere Organisationen. Weil an den Zäunen niemand kontrolliere, was dort hingehängt werde, habe man die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln gebeten, den Zaun am Chlodwigplatz zu räumen.

Es stimmt nicht, dass niemand kontrolliert. Patinnen und Paten für die Zäune haben die Hygiene im Blick. Sie achten etwa darauf, dass nur Lebensmittel verteilt werden, die nicht verderben können. Datum und Uhrzeit müssen auf die Gabentüten geschrieben werden. Um die Lage vor Ort einschätzen zu können, sollte die Stadt zunächst mit den Initiatorinnen und Initiatoren sprechen – und nicht vom Schreibtisch aus ohne Bezug zur Realität agieren. In der gegenwärtigen Situation fordern wir Kooperation statt Wettbewerb. Durch unsere dezentrale Versorgung in den Stadtteilen tragen wir dazu bei, die Kontaktdichte zwischen den Menschen zu verringern.

Sind Sie mit Bedürftigen im Austausch, um herauszufinden, was für sie hilfreich sein könnte?

Ja, einige von ihnen kommunizieren mit uns über das Internet. Federführend koordiniert wird unser Projekt von einem Aktiven, der sich Björn Obdachlos nennt. Er hat den direkten Draht und erfährt, was benötigt wird.

Was unterscheidet Ihr Angebot von denen der Caritas oder anderer Organisationen?

Wir setzen auf den Zusammenhalt der Menschen in der unmittelbaren Nachbarschaft – der bleibt beständig, selbst wenn sich die Lage verschärfen und »Tafeln« oder andere Organisationen schließen sollten. Wir arbeiten mit Gruppen wie »Gemeinsam für die Platte« zur Unterstützung Wohnungsloser und Geflüchteter zusammen. Solche Initiativen müssen immer mehr Suppen kochen, weil die Schlangen länger werden, wenn städtische Angebote zusammenbrechen oder nur eingeschränkt funktionieren.

Welche Rolle spielt Ihre politische Ausrichtung in Ihrer Arbeit?

Zum einen führt eine linksradikale Sicht auf die Gesellschaft dazu, dass wir sensibler und schneller als andere in Solidarität auf Notlagen reagieren. Für uns sind möglichst hierarchiefreie und niedrigschwellige Angebote wichtig. Dabei verlassen wir uns nicht auf den Staat. Man braucht sich nur die Preissteigerungen von lebensrettenden Schutzkleidungen und Atemmasken anzuschauen, um zu erkennen, wohin uns der Kapitalismus führt: in einen Zustand, in dem nichts funktioniert.