Gerangel um Wahltermin

Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Gazeta via REUTERS Auf lokaler Ebene vor kurzem noch möglich: Direkte Abstimmung vor Ort im Wahllokal (Bemowo Piskie, 22.3.2020)

In fünf Wochen, am 10. Mai, steht in Polen die Präsidentschaftswahl an. Aber es wird immer zweifelhafter, ob sie vor dem Hintergrund der andauernden Pandemie wie geplant stattfinden kann. Selbst die Regierungspartei PiS räumt das inzwischen faktisch ein – ihr neuester Plan besteht darin, die gesamte Abstimmung als Briefwahl durchzuführen. Eine Alternative brachte am Freitag Wissenschaftsminister Jaroslaw Gowin ins Gespräch. Er schlug vor, den Wahltermin abzusagen und statt dessen die Amtszeit von Staatspräsident Andrzej Duda um zwei Jahre zu verlängern. Im Gegenzug solle die erneute Kandidatur Dudas 2022 ausgeschlossen werden.

Das würde jedoch eine Verfassungsänderung voraussetzen, und für die wären Stimmen aus der Opposition nötig. Ihre Unterstützung haben zumindest die liberalkonservative »Bürgerkoalition« und das Linksbündnis schon ausgeschlossen. Die Opposition verlangt, den Ausnahmezustand auszurufen, was eine automatische Verschiebung der Wahl nach sich ziehen würde. Zudem erfordere dies keine Verfassungsänderung. Die Regierungspartei hält dagegen, dass in diesem Fall Unternehmen vom Staat Schadenersatz für ihre Einbußen verlangen könnten, was den Staat ruinieren würde. Der große Vorteil des gegenwärtigen, in einer rechtlichen Grauzone ausgerufenen, »Zustands der Epidemiegefahr« besteht für die Regierung darin, dass er solche Ansprüche nicht begründet.

Jede Seite hat für ihren Standpunkt in erster Linie taktische Gründe. Die Regierungspartei setzt darauf, dass bei einer Wahl unter Pandemiebedingungen Amtsinhaber Duda gut abzuschneiden verspricht. Er kann sich als Landesvater in Szene setzen, und das Staatsfernsehen TVP hilft ihm dabei. Wahlkampf der Oppositionskandidaten findet dagegen wegen des Versammlungsverbots praktisch nicht mehr statt. Aktuell könnte Duda laut Umfragen eine Zweidrittelmehrheit erreichen. Allerdings wäre die Beteiligung in diesem Fall gering: 20 bis 30Prozent. Sollte die Wahl aber verschoben werden müssen, wäre der PiS ein möglichst langer Aufschub am liebsten.

Genau umgekehrt kalkuliert die liberale und sozialdemokratische Opposition. Bei der Verhängung des Ausnahmezustands für 30 Tage und einer anschließenden Verlängerung um weitere 60 Tage plus anschließenden 90 Tagen Karenzzeit würde der Wahltermin in den Herbst fallen. Bis dahin, so die kaum verhohlene Hoffnung, würde sich der Nimbus der PiS als erfolgreicher Krisenmanager abgenutzt haben; überdies ist absehbar, dass die Arbeitslosigkeit im zweiten Halbjahr wesentlich höher sein wird als jetzt – manche Ökonomen rechnen mit 20 Prozent.

Am heutigen Montag soll der Sejm über die Briefwahlpläne der PiS abstimmen. Gowins Vorschlag der Amtszeitverlängerung für Duda war wohl nur ein Versuch, die Kooperationsbereitschaft der Opposition zu testen. Damit zeichnet sich bereits die nächste Runde der Auseinandersetzung ab: Bisher haben gut 100 Bürgermeister angekündigt, unter Berufung auf die Gesundheit ihrer Beamten, die als Wahlhelfer tätig werden müssten, die Organisation der Abstimmung zu verweigern. Die Regierung hat ihnen für diesen Fall mit Absetzung und der Einsetzung von Staatskommissaren gedroht. Eine zentrale Rolle bei der Abwicklung der Wahl dürfte in jedem Fall der staatlichen Post zufallen. Zu deren Direktor wurde am Freitag ein bisheriger Staatssekretär im Verteidigungsministerium ernannt. Um die mit dem zusätzlichen Versand von 30 Millionen Wahlunterlagen absehbar überforderten Briefzusteller zu entlasten, wird im übrigen darüber diskutiert, die von der PiS aufgestellte Territorialverteidigungstruppe einzusetzen – zum Austragen und/oder Einsammeln der Wahlbriefe.