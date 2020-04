Trübe Aussichten

Jens Wolf/dpa Noch werden Wände hochgezogen – die Auftragslage wird aber auch im Baugewerbe schlechter

Noch klingen die Meldungen für das Bauhauptgewerbe hierzulande recht gut: Trotz Coronapandemie geht die Arbeit auf den Baustellen weiter. Doch die Aussichten, dass das so bleibt, werden schlechter. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) warnte jüngst, dass es für die Betriebe künftig schwieriger werden dürfte. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) ermahnte die Unternehmen nicht nur zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln; sie forderte Politik und Betriebe auch auf, das Kurzarbeitergeld auf mindestens 80 Prozent des entgangenen Nettolohns aufzustocken.

Am vorigen Donnerstag hatte der IG-BAU-Vorsitzende Robert Feiger an den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geschrieben und die Forderungen der Gewerkschaft deutlich gemacht. Es sei richtig, so Feiger, die Wirtschaft durch Sofortprogramme vor dem Absturz in die Pleite zu retten. Es müsse aber gleichfalls an die vielen Hunderttausend – wenn nicht Millionen – Kurzarbeiter gedacht werden. Ein Kurzarbeitergeld von 60 beziehungsweise 67 Prozent von ihrem Nettogehalt reiche nicht, um die laufenden Kosten zu decken. Auch sie müssten vor Schuldenbergen und Privatinsolvenzen gerettet werden.

Nur in wenigen Branchen sei die Kapitalseite bereit gewesen, dass Kurzarbeitergeld per Tarifvertrag auf 80 Prozent oder höher festzusetzen. In den meisten hingegen würden sich die Unternehmen den beim Kurzarbeitergeld zurückerstatteten Anteil der Beschäftigten an den Sozialversicherungsbeiträgen in die eigene Tasche stecken. Deshalb müsse die entsprechende Verordnung in der Coronakrise geändert werden, um das Kurzarbeitergeld aufstocken zu können.

Besonders stark seien die 450-Euro-Kräfte und die Scheinselbständigen betroffen. Sie stünden jetzt im Regen, da sie nicht in die Arbeitslosenversicherung einbezogen seien und somit auch kein Kurzarbeitergeld bekommen würden. An sie müsse auch gedacht werden, zumal viele von ihnen nicht freiwillig solche Beschäftigungsformen gewählt hätten. Die Krise führe deutlich vor Augen, dass für alle Beschäftigungsformen diese Sozialversicherungspflicht eingeführt werden müsse.

Das Klagen der Unternehmen wird indes immer lauter. »Es läuft nicht reibungslos«, sagte ZDB-Sprecherin Ilona Klein am vergangenen Mittwoch laut dpa, »aber zu 70 bis 80 Prozent dürfte die Bauwirtschaft noch arbeiten«. Komplizierter werde allerdings die Zusammenarbeit mit den Bauämtern. »Wenn die im Homeoffice sind, kommen sie nicht mehr zur Abnahme auf die Baustellen«, so Klein weiter. Darüber hinaus schreibe die öffentliche Hand auch weniger Bauvorhaben aus.

Die sieben Jahre mit vollen Auftragsbüchern und Branchenwachstum scheinen vorbei zu sein. Heute sehe sich schon etwa jeder fünfte Betrieb stark von der Coronakrise betroffen, will der ZDB ermittelt haben – Tendenz steigend. Große Risiken bestünden, weil Baustoffe und Materialien knapp würden oder weil Arbeiter erkrankten.

Sorge bereite den Unternehmen, dass bald Bauarbeiter aus Osteuropa fehlen könnten. »Nach Ostern könnte sich die Situation deutlich verschlechtern«, sagte Verbandssprecherin Klein. Die Befürchtung: Arbeiter könnten nach dem Urlaub bei ihren Familien wegen Quarantänebestimmungen vorerst nicht zurück in die BRD. Oder sie kommen nicht zurück, weil sie eine Ansteckung befürchten.

Die Coronakrise dürfe von Betrieben nicht dazu benutzt werden, Auszubildende auf die Straße zu setzen, forderte IG-BAU-Vorstand Carsten Burckhardt am vorigen Dienstag. Viele Betriebe in der Bauwirtschaft erhielten Erstattungsleistungen, um die Ausbildungsvergütung zu finanzieren. »Wo es eng wird, zahlt der Staat vorbehaltlos hohe Zuschüsse«, sagte er. Davon könne ein Arbeitsausfall überbrückt werden. Sollte es einmal für längere Zeit haken, dann hätten die Auszubildenden auch einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. »Kündigungen sind deshalb nirgendwo vertretbar«, betonte Burckhardts Vorstandskollegin Nicole Simons.