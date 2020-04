Erfüllung alter Träume

Kritik von Polizei und Linkspartei

Zu denjenigen, die vor einem Bundeswehr-Einsatz warnen, gehört auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Deren Berliner Sektion forderte kürzlich, sämtliche Parkanlagen in der Hauptstadt zu schließen. Begründung: Wenn Zehntausende von Berlinern bei schönem Wetter im Park seien, komme die Polizei mit der Kontrolle der Ausgangssperre nicht hinterher. »Dann ist der Weg zur Bundeswehr im Innern nicht mehr weit. Kontrollposten an jeder Ecke. Reihenweise Menschen, die abgeführt und nach Hause eskortiert und bei erneutem Verstoß gegen die Auflagen inhaftiert werden«, so GdP-Landeschef Norbert Cioma in einer Pressemitteilung. Das seien »Bilder, die einen überzeugten Demokraten erschaudern lassen«. Zweifellos ist das richtig, aber außerdem haben Polizeigewerkschaften ureigene Bedenken gegen Pläne, der Bundeswehr Polizeiaufgaben zu übertragen, weil sie in der Konkurrenz der bewaffneten Organe die Nase vorn haben wollen.

Grundsätzliche Kritik hingegen enthält ein Papier der Linksfraktion im Bundestag von 2011: »Die Ermächtigung für den bewaffneten Einsatz der Bundeswehr im Inneren, der durch die Notstandsgesetzgebung 1968 ins Grundgesetz eingefügt wurde, muss wieder aufgehoben werden. Artikel 35 GG regelt, dass Angehörige und Einheiten der Streitkräfte im Zuge öffentlicher Amtshilfe eingesetzt werden können. Diese Praxis ist in den letzten Jahren immer weiter ausgedehnt worden. Die Behörden der Länder nutzten die Bundeswehr, um Engpässe in den Bereichen der Polizei bzw. des Katastrophenschutzes zu kompensieren; die Bundeswehr versucht diese Einsätze dafür zu nutzen, die gesellschaftliche Akzeptanz für die Truppe zu erhöhen. Damit soll auch der mehrheitlichen Ablehnung der Auslandseinsätze entgegengewirkt werden. Der weiteren Vermischung von Zivilem und Militärischem durch die Ausweitung der Amtshilfe ist ein Riegel vorzuschieben. Es darf keinen Weg zum Einsatz bewaffneter Bundeswehr-Kräfte im Inneren geben. Dem zivilen Sektor müssen an dieser Stelle die nötigen Kapazitäten und Ressourcen für die Umsetzung der Entscheidungen zur Verfügung gestellt werden. Die Hilfsorganisationen, die in der Regel vor Ort besser informiert sind und Zugang zu den benötigten Fachkräften haben, sind besser in die politischen Entscheidungsprozesse einzubinden und mit finanziellen Möglichkeiten auszustatten. Insbesondere im Bereich der Katastrophenhilfe ist das Primat ziviler Entscheidungskompetenz unantastbar.« (uj)