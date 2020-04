Jägermeister-Muffins

Friedrich Engels, Else Lasker-Schüler, Pina Bausch – was haben die gemeinsam? Richtig! Sympathisch und aus Wuppertal. Bis heute leben in der Stadt gute Leute, z. B. die bildende Künstlerin Suse Zerb. Wir erreichen mit der Schwebebahn die Station »Volkshochschule« und wollen noch ein Gastgeschenk einkaufen. Weißes Gold, schlägt Roswitha vor, also Klopapier, und vielleicht drei Kilo grüne Bananen. In der Schlange an der Supermarktkasse fingere ich schon mal einen Hundert-Euro-Schein aus der Hosentasche. »Wo hast du so viel Kohle her?« fragt Roswitha erstaunt. Hierzu sei erklärt, dass unsere »Soloselbständigen«-Konten infolge der Coronakrise bis zum Anschlag überzogen sind.

»Tjaha! Erinnerst du dich?« antworte ich. »Als ich letztes Jahr mein Parkett abgezogen habe? Aus Eitelkeit hatte ich mir damals statt dieser stramm sitzenden Staubmasken aus dem Baumarkt, die hässliche Kerben im Gesicht hinterlassen, Mund- und Nasenmasken in der Apotheke besorgt. Zwei Pakete à sechs Stück hatte ich noch übrig und – na ja, wie du weißt, werden für sowas zur Zeit Liebhaberpreise aufgerufen.« Abscheu im Gesicht der Freundin. »Das hätte ich nicht gedacht, dass du zu so etwas fähig bist!« schmeißt sie mir hin. War klar. »Hör mal, Rossi, du kannst gerne in Schönheit untergehen. Aber du könntest auch mal dankbar sein, dass sich jemand für dich mit zum Arschloch macht, damit auch du überlebst!« Wir sind dran, und ich will der Kassiererin den Hunderter überreichen. »Wir akzeptieren kein Bargeld, aus Hygienegründen – nur EC-Karten.«

Auf die Knochen blamiert, schleppe ich eine Tüte mit Flachmännern die »Tippen-Tappen-Tönchen« hoch, die bekannteste Freitreppe im hügeligen Wuppertal. Schnaps und Zigaretten waren die einzigen mit Bargeld käuflichen Artikel in dem Discounter. »Für unsere wohnungslosen Kunden«, erklärte uns der Filialleiter. Das ist nett. Da merkt man doch, dass man in einem Sozialstaat lebt.

Immerhin ein originelles Geschenk, die vielen kleinen Flaschen, findet Roswitha, und ich stelle mir vor, was Suse damit machen kann, z. B. Jägermeister-Muffins:

190 g Mehl, 40 g Zucker, 1 Pck. Vanillinzucker, 1/2 Pck. Backpulver, 1 TL Natron, 1 EL Kakaopulver, 50 g gehackte Mandeln und 50 g Schokoladenraspeln mischen. In einer zweiten Schüssel 1 Ei, 200 ml Milch, 60 ml Öl und 100 ml Jägermeister mischen. Dann beides mit einem Schneebesen vermengen. Den Teig in eine gefettete oder mit Papierförmchen ausgelegte Zwölfer-Muffinform geben und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad auf der mittleren Schiene 20 bis 30 Minuten backen. Nach dem Abkühlen die Muffins mit einem Guss aus Puderzucker und Jägermeister überziehen.

Suse denkt nicht ans Backen. Sie süffelt eine Pulle nach der anderen einfach so und erklärt dabei ihre Bilder: »Hier im Vordergrund die Weihnachtskugel, mit Nelken gespickt: Corona, das neue Feigenblatt, damit wir unsere Sünden vergessen. Da hinten Hartz IV, Waffenexporte, Massentierhaltung, Flüchtlingslager. Diese ganze Scheiße, mit der wir unser Gewissen besudeln. Tonnen von Klopapier können die nicht wegwischen. J’accuse!!!! – hicks!« Ich sag’s ja: sympathisch, die Wuppertaler.