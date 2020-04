Die Geier kreisen

Boris Roessler/dpa Spekulanten müssen in der Krise keine langen Gesichter machen: Bronzebär vor der Börse in Frankfurt am Main

Auch aus einer Wirtschaft im Stillstand lassen sich Profite schlagen. Etwa durch spekulative Angriffe gegen Unternehmen, die krisenbedingt in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Oder durch Wetten auf den Wertverfall von Staatsanleihen besonders hart von der Krise betroffener Länder. Längst ziehen die Geier über Europa ihre Kreise. Einige EU-Länder reagieren mit regulatorischen Eingriffen in Form eines Verbotes von Leerverkäufen. Auch die Praxis großer Konzerne, Gewinne durch Aktienrückkäufe auszuschütten wird angeprangert.

So wurden im Zuge der Coronakrise unter anderem in Frankreich, Spanien, Italien, Belgien und Österreich Börsengeschäfte mit Leerverkäufen zumindest vorübergehend verboten oder stark eingeschränkt. Dabei handelt es sich um Geschäfte mit Waren oder Papieren, deren Eigentümer der Verkäufer (noch) gar nicht ist. Um Profit zu machen, muss der Preis am Ende niedriger sein als zum Zeitpunkt der Anbahnung eines Geschäfts.

Dagegen vorzugehen hält die Deutsche Börsenaufsicht nicht für geboten. »Es gibt aus unserer Sicht keinen Anlass und keine ökonomisch fundierte Begründung, ein Verbot für gedeckte Leerverkäufe (bei denen Verkäufer die zu handelnden Werte direkt liefern können, jW) für den deutschen Kapitalmarkt einzuführen«, sagte Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book Anfang der Woche. Zwar ist auch der Dax im Zuge der Pandemie binnen eines Monats um fast 40 Prozent eingebrochen. Book ist dennoch überzeugt: »Die Märkte und die Preisbildung funktionieren sehr gut«.

Die »Bürgerbewegung Finanzwende« sieht das anders und hat eine Petition für ein Verbot aller Leerverkäufe gestartet. Darin werden die EU-Finanzminister aufgefordert, die Wetten auf fallende Kurse zu stoppen. Diese könnten »die Abwärtsspirale nach unten weiter befeuern. Akteure, auf deren Niedergang massiv gewettet wird, werden so zusätzlich in Not gebracht«, erläuterte der Vorsitzende von »Finanzwende«, Gerhard Schick, am Freitag gegenüber jW. Es sei heftig, »dass auf der einen Seite gerade viele Menschen um ihr tägliches Überleben kämpfen und andere aus der Notlage noch ein lukratives Geschäft machen wollen«.

Auch die Praxis vieler Konzerne, Aktionäre trotz Krise mit großzügigen Ausschüttungen und Anteilsrückkäufen zu verwöhnen, sorgt zunehmend für Empörung. Am Dienstag hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine Auswertung veröffentlicht, laut der zahlreiche Dax-Unternehmen noch im März eigene Aktien zurückgekauft haben. Auf diesem Weg werden Finanzmittel abgezogen, die nicht mehr für die Rücklagenbildung oder Investitionen genutzt werden können. Zudem werden die Kurse durch eine künstliche Verknappung in die Höhe getrieben, was einer Extradividende für die Eigentümer gleichkommt. In Krisenzeiten kommt die Sorge hinzu, dass die fehlenden Mittel später womöglich per Staatshilfen ersetzt werden müssten. »Das wäre getreu dem Motto: Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren«, urteilte Schick.

In Frankreich werden Aktienrückkäufe »nicht mit der Inanspruchnahme staatlicher Unterstützung vereinbar sein«, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Montag gegenüber BFM TV. Dagegen zeichnet sich in der BRD ab, dass in den kommenden Wochen zahlreiche Konzerne mit öffentlichem Geld gestützt werden. So fließt mit 600 Milliarden Euro der Löwenanteil der beschlossenen Coronahilfen in einen Stabilisierungsfonds. Dieses Angebot richtet sich laut Bundesfinanzministerium »insbesondere an große Unternehmen«. Eine klare Ansage, dass Staatsknete mit üppigen Ausschüttungen und Aktienrückkäufen unvereinbar ist, gibt es hierzulande bislang nicht. Konzerne wie Linde oder Siemens haben noch im März Millionensummen in eigene Wertpapiere gesteckt.

Aufgerufen, das Eigenkapital zu stärken, statt die eigenen Aktionäre zu bereichern, sind auch Europas Banken und Versicherungen. So forderten die zuständigen Aufsichtsbehörden, die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersvorsorge (EIOPA), im Lauf der Woche alle Institute in der EU auf, Ausschüttungen und Aktienrückkäufe vorübergehend auszusetzen. Die Europäische Zentralbank hatte dies schon früher empfohlen, was allerdings unter anderem die Commerzbank nicht davon abhielt, ihren Eigentümern Dividenden zu überweisen. Auch die Allianz ES kündigte nach der Mahnung der Behörden an, am milliardenschweren Rückkaufprogramm ebenso wie an der vorgesehenen Dividende festhalten zu wollen.