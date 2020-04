»Kontaktsperren verschärfen soziale Konflikte«

Gregor Fischer/dpa Demonstration für besser ausgestattete Frauenhäuser in Berlin (25.11.2019)

Verschiedene Beratungsstellen und Frauenhäuser weisen aktuell darauf hin, dass es aufgrund der Kontaktsperren im Kampf gegen die Coronapandemie verstärkt zu häuslicher Gewalt kommt. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja. Meine Partei hat bereits vor fast zwei Wochen auf diesen Umstand hingewiesen. Die aktuelle Situation stellt vor allem Frauen und Kinder vor überdurchschnittliche Belastungen. Die Stimmung in vielen Familien ist gereizter als sonst. Die Kontaktsperren verschlimmern die vielerorts sowieso bereits angespannte Lage.

Glauben Sie nicht, dass derlei Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie erforderlich sind?

Nein, das habe ich auch nicht in Frage gestellt. Die derzeitigen Maßnahmen sind in jedem Fall notwendig, so schwer sie auch wiegen. Wir sind jetzt alle gefordert, gemeinsam den Schutz für besonders Gefährdete, also chronisch erkrankte und betagte Personen, zu organisieren. Trotzdem muss mit den sich daraus ergebenden Begleiterscheinungen und Problemen umgegangen werden.

Und wie?

Wir brauchen schnelle Hilfsmaßnahmen für Frauenhäuser. Diese müssen umgehend bedarfsgerecht ausfinanziert werden. Die verhältnismäßig wenigen Angebote, die es bundesweit überhaupt gibt, reichen nicht im geringsten aus. Der notwendige Mehrbedarf dürfte in den nächsten Tagen und Wochen noch erheblich steigen. Darum muss jetzt gehandelt werden.

Bereits vor der Pandemie gab es nicht genügend Plätze in Frauenhäusern. Warum sollte sich das ausgerechnet jetzt ändern?

Die Regierungen in Bund und Ländern haben für eine Reihe von Unternehmen und Berufsgruppen finanzielle Hilfen bereitgestellt. Das muss nun auch bei den Frauenhäusern schnell passieren. Außerdem brauchen wir gezielte Hilfsangebote für spezielle Gruppen, wie etwa wohnungslose Frauen, die in Obdachlosenheimen nicht selten psychischer, sexueller und physischer Gewalt ausgesetzt sind. Hier müssen separate Wohnmöglichkeiten für die Betroffenen geschaffen werden.

Vergessen werden sollten auch nicht die Personenkreise, um die sich sowieso so gut wie gar nicht gekümmert wird. Also Menschen, die der Prostitution nachgehen, was in übergroßer Mehrheit auch Frauen sind. Viele haben auch mit den erfolgten Bordellschließungen auch ihre Übernachtungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten verloren. Über die Situation von Frauen ohne Aufenthaltserlaubnis will ich gar nicht sprechen. Diese stehen so gut wie vollkommen hilflos da. Hier besteht nahezu unendlicher Hilfebedarf. Die Kontaktsperren verschärfen die bestehenden sozialen Konflikte.

Sie haben sich kürzlich dafür ausgesprochen, dass die Kommunen von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und Kindern Übernachtungen in Hotels finanzieren sollten. Ist das nicht eine etwas blauäugige Forderung?

Überhaupt nicht. Es geht jetzt darum, schnellstmöglich Hilfe zu leisten. Die Hostels stehen aufgrund der Pandemie leer, sie können sofort bezogen werden. Es gibt keinen einzigen ernstzunehmenden Grund dafür, diese Möglichkeit nicht zu nutzen.

Was braucht es darüber hinaus für Maßnahmen?

Wir schließen uns vollumfänglich den Forderungen der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser an. Diese hat kürzlich gefordert, mit der Finanzierung eines Ausbaus der telefonischen Erreichbarkeit der Frauenhäuser zu beginnen, und sich für schnelle, unbürokratische und bundesweite Lösungen stark gemacht, um den Gewaltschutz flächendeckend zu sichern. Auf kommunaler Ebene sollten individuelle und schnell wirksame Maßnahmen eingeleitet werden. Darüber hinaus muss das Problem der mangelnden Finanzierung der Frauenhäuser und anderer Hilfsangebote – sobald die Pandemie überstanden ist – auf die Tagesordnung der politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger gesetzt werden. Die Probleme in der Gewaltprävention und bei den entsprechenden Hilfsangeboten sind seit Jahren bekannt. Die Verantwortlichen haben dies sehenden Auges ignoriert. Das darf so nicht bleiben.