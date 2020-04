Entlastungen für »Mittelstand« geplant

Berlin. Die Bundesregierung plant ein zusätzliches Maßnahmenprogramm, um im Mittelstand eine Pleitewelle zu verhindern. Wie die dpa am Freitag aus Regierungskreisen erfahren haben will, geht es um Neuregelungen bei Laufzeiten und Haftungsfreistellung von Darlehen. Im Gespräch ist demnach, Kredite für mittelständische Firmen für eine begrenzte Zeit mit einer 100prozentigen Staatshaftung abzusichern. Die Höchstgrenze könnte bei 500.000 Euro pro Firma liegen. Der Staat könnte dafür Garantien in einem Gesamtvolumen von bis zu 300 Milliarden Euro übernehmen. (dpa/jW)